«Εξυπηρετώ»: Το νέο ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων με όλες τις δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες

Μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες θέτει, εκ νέου, σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων. Το «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες από 91 φορείς και 121 δομές (μέχρι σήμερα), σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει την αναζήτηση κοινωνικής στήριξης, ενισχύει τη δικτύωση των φορέων και βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες φροντίδας και αλληλεγγύης. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση και την επέκταση ενός συνεκτικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.

Επισκεφθείτε τώρα το ανανεωμένο www.exypireto.gr.

Τι προσφέρει το νέο «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ»

Στους πολίτες:

Αναζήτηση δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών με λέξεις-κλειδιά.

Εντοπισμό υπηρεσιών με γεωγραφικά κριτήρια.

Συνεχή ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις των εγγεγραμμένων φορέων.

Στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας:

Οργανωμένη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για αποτελεσματικές παραπομπές.

Άμεση και έγκυρη πρόσβαση στις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων φορέων.

Στους φορείς κοινωνικής φροντίδας:

Δωρεάν προβολή υπηρεσιών και δράσεων.

Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των στοιχείων τους.

Δικτύωση και συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς.

Συμμετοχή στο επίσημο δίκτυο του Δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εγγραφούν μεταβαίνοντας στην ενότητα «Είσοδος Φορέων» και επιλέγοντας «Εγγραφή» μέσω της ιστοσελίδας www.exypireto.gr.

Η επαναλειτουργία της πλατφόρμας εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και τη δικτύωση των φορέων κοινωνικής προστασίας.

Το «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» λειτουργεί συμπληρωματικά με την πλατφόρμα ACCMR (Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων) του Δήμου Αθηναίων, η οποία συγκεντρώνει αντίστοιχη πληροφόρηση για μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς.