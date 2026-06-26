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Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση
Αυτοδιοίκηση
16:31 - 26 Ιουν 2026

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών υπερψηφίστηκε επί της αρχής.Υπέρ της ψήφισής του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν το νομοσχέδιο.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ψηφίστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 6 βιβλία και 774 άρθρα, ενσωματώνοντας 2.000 διατάξεις, που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις Βασιλικού Διατάγματος του 1958 που δεν είχαν ποτέ ενσωματωθεί στον προηγούμενο Κώδικα. Παράλληλα, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, καταργούνται ή απλοποιούνται σειρά από διοικητικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, «θα φτιαχτεί ένα ειδικό 'μίνι σάιτ' μέσα στο υπουργείο Εσωτερικών, που θα έχει την 'ανά πάσα στιγμή' επικαιροποιημένη μορφή των διατάξεων που ισχύουν, όλο το συνοδευτικό υλικό, όλες τις ερωτήσεις, τους 'οδικούς χάρτες', για να μπορούν οι δημοτικές αρχές να βασιστούν και να προχωρήσουν».

Σημείωσε επίσης, πως αφού δημιουργήσαμε τα θεμέλια της αυτοδιοίκησης, και αφού έχουμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας διάλογος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να μεταφέρονται με τους αναγκαίους πόρους, τις υποδομές, και το ανθρώπινο δυναμικό.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης και η είσπραξη δημοτικών τελών από τους δήμους

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, στο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί διάταξη που θα προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ώστε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «να υπάρξει ένα σύστημα καταβολής δημοτικών τελών όχι μέσω της ΔΕΗ αλλά μέσω και άλλων τρόπων».

Τέλος, και σχολιάζοντας την πρόταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη για την «πιλοτική απόδοση» του ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας που θα λάμβαναν από τον ΕΝΦΙΑ μικρότερα ποσά από τους ΚΑΠ που λαμβάνουν τώρα.

Νωρίτερα, από το βήμα της Βουλής, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το νέο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο της Αυτοδιοίκησης, συγκέντρωση εξουσιών και αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.

Μεταξύ, άλλων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε ουσιαστική διαβούλευση με την Αυτοδιοίκηση ούτε κατά τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στη δημοσιονομική αποκέντρωση και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τις τοπικές κοινωνίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 16:35
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