Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας που είχαν καταθέσει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστοιχα, απορρίφθηκε και η αντίστοιχη δήλωση του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».

Αντιθέτως, το δικαστήριο αποδέχθηκε την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τις δηλώσεις που αφορούσαν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο σχετίζεται με τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Η σχετική απόφαση για τους Δικηγορικούς Συλλόγους ελήφθη κατά πλειοψηφία, με τη μειοψηφία της προέδρου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, είχε εισηγηθεί να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο ως προς το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, ενώ να απορριφθούν τόσο η δήλωση της «Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης» όσο και εκείνη του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, είχε προτείνει την απόρριψη των δηλώσεων που σχετίζονται με την παράβαση καθήκοντος.

Νωρίτερα, οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης, ενώ η διαδικασία συνεχίστηκε με την αγόρευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με την παράσταση του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει στραφεί νομικά μόνο κατά τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας.