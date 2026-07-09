To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σταθερά η πιο πλούσια ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο. Σύμφωνα με την επίσημη ετήσια έκθεση Deloitte Football Money League 2026, η «Βασίλισσα» έσπασε κάθε ρεκόρ σημειώνοντας ετήσια έσοδα ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, η οικονομική ανάλυση του περιοδικού Forbes για το 2026 κατατάσσει επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή, με τη συνολική της εμπορική αξία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δεκάδα των ομάδων με τα μεγαλύτερα έσοδα παγκοσμίως είναι η εξής:

Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έσοδα των συλλόγων από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και εμπορικές συμφωνίες (χορηγίες, φανέλες).

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