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To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα
Business Facts
13:41 - 09 Ιουλ 2026

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σταθερά η πιο πλούσια ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο. Σύμφωνα με την επίσημη ετήσια έκθεση Deloitte Football Money League 2026, η «Βασίλισσα» έσπασε κάθε ρεκόρ σημειώνοντας ετήσια έσοδα ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, η οικονομική ανάλυση του περιοδικού Forbes για το 2026 κατατάσσει επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή, με τη συνολική της εμπορική αξία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δεκάδα των ομάδων με τα μεγαλύτερα έσοδα παγκοσμίως είναι η εξής:

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Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έσοδα των συλλόγων από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και εμπορικές συμφωνίες (χορηγίες, φανέλες).

Τρία σημαντικά στοιχεία για το ποδοσφαιρικό χρήμα

  • Η κυριαρχία της Αγγλίας: Η αγγλική Premier League παραμένει το πιο ισχυρό πρωτάθλημα οικονομικά. Στην πρώτη 20άδα των πιο πλούσιων ομάδων, οι 9 είναι αγγλικές.
  • Ιστορική πρωτιά για τη Λίβερπουλ: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Λίβερπουλ ξεπέρασε όλες τις άλλες αγγλικές ομάδες (όπως τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Γιουνάιτεντ) σε ετήσια έσοδα, ανεβαίνοντας στην 5η θέση παγκοσμίως.
  • Η πτώση της Γιουνάιτεντ: Λόγω των κακών αγωνιστικών αποτελεσμάτων της στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχώρησε στην 8η θέση, που είναι η χαμηλότερη που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη λίστα.
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