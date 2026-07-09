To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Παράλληλα, η οικονομική ανάλυση του περιοδικού Forbes για το 2026 κατατάσσει επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή, με τη συνολική της εμπορική αξία να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η δεκάδα των ομάδων με τα μεγαλύτερα έσοδα παγκοσμίως είναι η εξής:
Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τα συνολικά έσοδα των συλλόγων από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και εμπορικές συμφωνίες (χορηγίες, φανέλες).
Τρία σημαντικά στοιχεία για το ποδοσφαιρικό χρήμα
- Η κυριαρχία της Αγγλίας: Η αγγλική Premier League παραμένει το πιο ισχυρό πρωτάθλημα οικονομικά. Στην πρώτη 20άδα των πιο πλούσιων ομάδων, οι 9 είναι αγγλικές.
- Ιστορική πρωτιά για τη Λίβερπουλ: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Λίβερπουλ ξεπέρασε όλες τις άλλες αγγλικές ομάδες (όπως τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Γιουνάιτεντ) σε ετήσια έσοδα, ανεβαίνοντας στην 5η θέση παγκοσμίως.
- Η πτώση της Γιουνάιτεντ: Λόγω των κακών αγωνιστικών αποτελεσμάτων της στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποχώρησε στην 8η θέση, που είναι η χαμηλότερη που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη λίστα.