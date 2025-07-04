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ΕΚΤΕΡ: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν μετοχών
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19:22 - 04 Ιουλ 2025

ΕΚΤΕΡ: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημέρωσε την Παρασκευή (4/7) το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Ιουλίου 2025, αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους καθώς και συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση.  

Οι βασικοί όροι του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

- Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών.

- Ο μέγιστος αριθμός προς διάθεση μετοχών είναι 2.356.318, που αντιστοιχεί περίπου στο 8,77% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου,

- Η διάθεση θα γίνει με χρήση είτε ιδίων μετοχών, είτε νέων μετοχών μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών,

- Ο τρόπος διάθεσης και οι δικαιούχοι ή οι κατηγορίες τους θα γίνονται με σαφείς προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια απόδοσης, που θα εξειδικευθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Ορίζεται ελάχιστη τριετής περίοδος διακράτησης των μετοχών και πρόνοια για περιπτώσεις αποχώρησης, καταγγελίας ή θανάτου, ώστε να εξασφαλίζεται και η εταιρική ευελιξία αλλά και η δίκαιη μεταχείριση.

Η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατ’ εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, και κατά την ελεύθερη κρίση του:

(α) καθορίζει ή τροποποιεί, με σχετική απόφαση ή αποφάσεις του, τους λοιπούς και ειδικότερους όρους του Προγράμματος,

(β) προβαίνει σε κάθε απαραίτητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τους ανωτέρω όρους για την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης δικαιοπραξίας, πράξης και διατύπωσης σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, και

(γ) ρυθμίζει κάθε άλλον σχετικό όρο ή λεπτομέρεια, εφόσον δεν ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται πλήρως με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

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