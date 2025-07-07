Optronics Technologies: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

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Η εταιρεία με την επωνυμία «OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E.-Ι.Ε.Π.Υ.Α.» πραγματοποίησε την Παρασκευή 4 Ιουλίου την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της.

Παρέστησαν συνολικά 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.046.960 μετοχές, ήτοι ποσοστό 91,40% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2024- 31.12.2024, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 2ο: αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 3ο: διόρισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου χρήσης 2025.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 4ο: επιβεβαίωσε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 5ο: προ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την καταβολή αμοιβών για το έτος 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0]

Θέμα 6ο: α) Ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί την έναρξη παροχής υπηρεσιών του κυρίου Παπαστεργίου Γεώργιου ως Τεχνικού Συμβούλου.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

β) Ενημέρωσε για την αλλαγή ταυτοτήτων των: Κουκουβίνο Ηλία, Παπαστεργίου Χριστόφορο και Παπαστεργίου Μαρία.