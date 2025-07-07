ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Optronics Technologies: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώσεις
14:36 - 07 Ιουλ 2025

Optronics Technologies: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εταιρεία με την επωνυμία «OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E.-Ι.Ε.Π.Υ.Α.» πραγματοποίησε την Παρασκευή 4 Ιουλίου την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της.

Παρέστησαν συνολικά 6 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.046.960 μετοχές, ήτοι ποσοστό 91,40% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2024- 31.12.2024, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 2ο: αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 3ο: διόρισε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου χρήσης 2025.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 4ο: επιβεβαίωσε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

Θέμα 5ο: προ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την καταβολή αμοιβών για το έτος 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0]

Θέμα 6ο: α) Ενέκρινε ομοφώνως και παμψηφεί την έναρξη παροχής υπηρεσιών του κυρίου Παπαστεργίου Γεώργιου ως Τεχνικού Συμβούλου.

[Έγκυρες ψήφοι 3.046.960 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, Υπέρ 3.046.960 (100%), κατά 0, αποχή 0].

β) Ενημέρωσε για την αλλαγή ταυτοτήτων των: Κουκουβίνο Ηλία, Παπαστεργίου Χριστόφορο και Παπαστεργίου Μαρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 14:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνικές Τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι από την Optima: Το... σόου θα συνεχιστεί
Αναλύσεις

Ελληνικές Τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι από την Optima: Το... σόου θα συνεχιστεί

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώσεις

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΠΑΣΟΚ για προανακριτική: Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο για τον Καραμανλή
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για προανακριτική: Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο για τον Καραμανλή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοινώσεις Σαμαρά
Ανεμοδείκτης

Ανακοινώσεις Σαμαρά

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Ανακοινώσεις

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:26

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Πολιτική
30/07/2026 - 09:23

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό Συμβούλιο η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 09:20

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 09:06

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:03

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Πολιτική
30/07/2026 - 08:48

Στο Ρέθυμνο ο Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά

Πολιτική
30/07/2026 - 08:36

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη

Ναυτιλία
30/07/2026 - 08:34

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Ειδήσεις
30/07/2026 - 08:20

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 08:17

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα €104,3 εκατ.

Οικονομία
30/07/2026 - 08:10

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ