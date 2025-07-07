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ΠΑΣΟΚ για προανακριτική: Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο για τον Καραμανλή
Πολιτική
14:14 - 07 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ για προανακριτική: Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο για τον Καραμανλή

Reporter.gr Newsroom
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«Σήμερα παρακολουθήσαμε το τελευταίο επεισόδιο στην προσπάθεια αμνήστευσης και προστασίας του κ. Καραμανλή», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ στην προανακριτική για τα Τέμπη.

Ακόμα πρόσθεσε πως «η λειτουργία της επιτροπής είναι συνταγματική υποχρέωση όχι ευχέρεια, την καταργούν όμως για να ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό κόστος και για αυτό παραμένουν στη συνείδηση της κοινωνίας ως οι ενορχηστρωτές της συγκάλυψης».

Θυμίζουμε πως ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε μέσω υπομνήματος αθώος και ζήτησε την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ακολούθως από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν ακόμα:

Ε. Λιακούλη: Δυστυχώς η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο και το Σύνταγμα το έκανε κουρελόχαρτο. Παρακολουθήσαμε σήμερα την τελευταία πράξη της φαρσοκωμωδίας με πλήρη αμνήστευση του Κώστα Καραμανλή.

Γ. Μουλκιώτης: Σήμερα απογειώθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας η ευθεία υπονόμευση του Συντάγματος, του Κανονισμού της Βουλής και της ελάχιστης πολιτικής αξιοπρέπειας.

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