ΠΑΣΟΚ για προανακριτική: Η κυβέρνηση μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο για τον Καραμανλή

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«Σήμερα παρακολουθήσαμε το τελευταίο επεισόδιο στην προσπάθεια αμνήστευσης και προστασίας του κ. Καραμανλή», σχολίασε η Μιλένα Αποστολάκη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ στην προανακριτική για τα Τέμπη.

Ακόμα πρόσθεσε πως «η λειτουργία της επιτροπής είναι συνταγματική υποχρέωση όχι ευχέρεια, την καταργούν όμως για να ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό κόστος και για αυτό παραμένουν στη συνείδηση της κοινωνίας ως οι ενορχηστρωτές της συγκάλυψης».

Θυμίζουμε πως ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε μέσω υπομνήματος αθώος και ζήτησε την παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ακολούθως από το ΠΑΣΟΚ σχολίασαν ακόμα:

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