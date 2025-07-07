ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.».

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 766.619 μετοχές ήτοι ποσοστό 75,83% επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Αναλυτικά, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι παριστάμενοι μέτοχοι τοποθετήθηκαν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Απαιτούμενη Απαρτία 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2024.

Απαιτούμενη Απαρτία : 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2025.

Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία «Ελληνική Ελεγκτική» (Ορκωτός Ελεγκτή Λογιστής κος Ανδρέας Αντωνιάδης, ΑΜΣΟΕΛ 39861) . Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής Εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2024.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τη χρήση 2024 κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβε αποδοχές. Για την τρέχουσα χρήση, αποφασίσθηκε να ορισθεί ως ανώτατο ύψος των αποδοχών όλων των μελών του Δ.Σ. το ποσό των 50.000 ευρώ.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Επί του θέματος:

8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

9. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του ν. 4449/2017.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν.4706/2020

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ

11. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ