Ελληνικές Τράπεζες - Νέες τιμές στόχοι από την Optima: Το... σόου θα συνεχιστεί

Η ελληνική οικονομία είναι τα τελευταία χρόνια μια από τις πιο δυναμικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδυάζει την αύξηση του ΑΕΠ με τη δημοσιονομική πειθαρχία, σημειώνει σε ανάλυσή της η Optima Bank, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον και για τις τράπεζες.

Η οικονομία αναμένεται να ξεπεράσει τον μέσο όρο της ΕΕ για πέμπτο συνεχόμενο έτος, ενώ τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού αναμένεται να συμπιέσουν περαιτέρω το δημόσιο χρέος στο ΑΕΠ έως το 2026, συνεχίζει η Optima και προσθέτει στην ανάλυσή της:

Ευνοϊκές συνθήκες του τραπεζικού συστήματος

Η πιστωτική επέκταση των συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 11,3% σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2025 χάρη στα εταιρικά δάνεια που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+17,5% σε ετήσια βάση) από τις αρχές του 2009. Ο ιδιωτικός τομέας παραμένει υποχρεωμένος, με το ποσοστό διείσδυσης να ανέρχεται σε μόλις 62% του ΑΕΠ το 2024 έναντι 119% το 2010. Επιπλέον, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αντιπροσωπεύουν το 99% του ΑΕΠ το 2024, επομένως η ρευστότητα παραμένει άφθονη με το LDR στο 62% και το εμπορικό πλεόνασμα στα 75,2 δισ. ευρώ τον Μάιο. Επιπλέον, η δυναμική της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τον δείκτη NPE χαμηλότερο από αυτόν των ισπανικών και κοντά σε αυτόν των ιταλικών τραπεζών, ενώ οι δείκτες κάλυψης NPE παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ουραίοι άνεμοι

Βραχυπρόθεσμοι καταλύτες για τις τράπεζες είναι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30 Ιουλίου (Πειραιώς), την Πέμπτη 31 Ιουλίου (Eurobank, Εθνική Τράπεζα) και την Παρασκευή 1 Αυγούστου (Optima bank, Alpha Bank), καθώς και τα αποτελέσματα των stress tests της EBA (εκτός της Eurobank) στις αρχές Αυγούστου. Οι μεσοπρόθεσμοι καταλύτες για τον τομέα είναι τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε σχέση με το 2026-2027 για την Alpha Bank και την Piraeus Financial Holdings λόγω των νέων εξαγορών τους, καθώς και οι νέες πιθανές εξαγορές της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση των μη επιτοκιακών εσόδων τους. Από την άλλη πλευρά, η κίνηση της Unicredit να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank θα μπορούσε να προσελκύσει άλλες ξένες τράπεζες ως στρατηγικούς επενδυτές σε ελληνικές τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι η Fairfax Financial Group είναι ο κύριος μέτοχος της Eurobank Holdings με μερίδιο 32,89% και ο John Paulson είναι ο κύριος μέτοχος της Piraeus Financial Holdings με μερίδιο 14,0%.

Κορυφαίες επιλογές Α' εξαμήνου 2025

Οι κορυφαίες επιλογές μας για το Α' εξάμηνο 2025 τον Ιανουάριο του 2025 ήταν η Alpha Bank και η Piraeus Financial Holdings. Η Alpha Bank ήταν η πιο επιτυχημένη μας Buy Call, με εκπληκτική απόδοση 85%, ακολουθούμενη από την Πειραιώς, η οποία επίσης ξεπέρασε την προηγούμενη απόδοση με κέρδη 53% στο Α' εξάμηνο 2025.

Κορυφαίες επιλογές Β' εξαμήνου 2025

Μετά την πρόσφατη άνοδο του κλάδου και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα μοντέλα αποτίμησής μας δείχνουν ότι η Piraeus Financial Holdings (TP25e: 7,50 ευρώ, +24% άνοδος) έχει το υψηλότερο δυναμικό ανόδου και ως εκ τούτου παραμένει η κορυφαία επιλογή μας για το υπόλοιπο του έτους. Επαναλαμβάνουμε επίσης τις αξιολογήσεις μας για την Eurobank (TP25e: 3,40 EUR, +12% ανοδική πορεία) και την Εθνική Τράπεζα (TP25e: 12,25 EUR, +11% ανοδική πορεία). Από την άλλη πλευρά, αλλάξαμε την αξιολόγησή μας για την Alpha Bank (TP25e: 3,20 EUR, +2% ανοδική πορεία) σε Ουδέτερη από Αγορά, καθώς υπάρχει περιορισμένη ανοδική δυναμική από τα τρέχοντα επίπεδα, με βάση τα κέρδη του 2025. Παρ' όλα αυτά, θα ήμασταν επίσης Αγοραστές για την Alpha σε χαμηλότερα επίπεδα.

Νέες Προβλέψεις για τα Κέρδη ανά Μετοχή

Μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025, αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά 2% για το 2025 και κατά 3% για το 2026 λόγω υψηλότερων εσόδων (+2% για το 2025, +3% για το 2026) και χαμηλότερων LLP (-4% για το 2025, -5% για το 2026). Αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά έσοδα λόγω ελαφρώς υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους (+1% ετησίως), εσόδων από προμήθειες (+5% για το 2025, +6% για το 2026) και μη βασικών εσόδων (+6% για το 2025). Υπενθυμίζουμε ότι οι εκτιμήσεις μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για την περίοδο 2026-2027 δεν περιλαμβάνουν τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι, αναμένουμε τώρα αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 1,5% σε ετήσια βάση το 2025 και κατά 4,7% σε ετήσια βάση το 2026. δεδομένου του υψηλότερου RoaTBV, και σύμφωνα με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.