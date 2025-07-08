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Performance Technologies: Στήριξε την πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Ανακοινώσεις
10:07 - 08 Ιουλ 2025

Performance Technologies: Στήριξε την πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας, κ. Πιερρακάκης, αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. 

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην έγκαιρη επένδυση της Αρχής, ήδη από το 2023, στο προηγμένο σύστημα ανάλυσης blockchain Chainalysis Reactor, το οποίο προμηθεύτηκε μέσω της Performance Technologies.

Το Analytics Business Unit της Performance στήριξε τη λειτουργική αξιοποίηση της λύσης, παρέχοντας τεχνογνωσία, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη στους για τις έρευνες της Αρχής.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της διαφάνειας, την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και την αποτελεσματική εποπτεία από τις δημόσιες αρχές.

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