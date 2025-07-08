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Το risk appetite της αγοράς βρίσκεται στα ύψη
Σχόλια Αγοράς
09:55 - 08 Ιουλ 2025

Το risk appetite της αγοράς βρίσκεται στα ύψη

Reporter.gr Newsroom
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Νέο ανοδικό – έστω και οριακό – κλείσιμο για τον ΓΔ το 5ο κατά σειρά τη Δευτέρα (8/7), στις 1919 μονάδες με εμφανώς χαμηλότερο πάντως τζίρο στα 148 εκ. 

Αιχμή για άλλη μια συνεδρίαση ο τραπεζικός κλάδος και κυρίως η μετοχή της Optima +5.6% μετά και τις ανακοινώσεις για split 3:1 με ισχύ από αύριο.

Από κοντά και ο ΣΑΡ +4,5% αλλά και η ΑΤΤ +3,7% κοντά στα φετινά υψηλά της, με απώλειες η ΜΠΕΛΑ -2,2% , ο ΟΤΕ -1,2% αλλά και το ΔΑΑ -1,07% παρά τα πολύ θετικά στοιχεία Ιουνίου που παρουσίασε με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται κατά +4,6% και συνολικά στο εξάμηνο +7,6% με το σύνολο των επιβατών να ξεπερνάει τα 15 εκ.

Αρκετές από τις εισηγμένες συνεχίζουν τις επενδυτικές κινήσεις εξωστρέφειας με τον ΤΙΤΑΝ να ανακοινώνει επένδυση ύψους 20 εκατ. επεξεργασίας τέφρας στο ΗΒ που θα τεθεί σε λειτουργία το 2027 και θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές άνθρακα.

Παράλληλα, ξένοι αλλά και εγχώριοι οίκοι εξακολουθούν να δίνουν σήματα αγοράς για εισηγμένες στο ΧΑ με την Optima να ανεβάζει την τιμή στόχο για την Cenergy στα 14 ευρώ και την Χρυσοχοίδης να αποτιμά την Metlen στα 64 ευρώ.

Στο διεθνές σκηνικό διανύουμε εβδομάδα δασμών με τον πρόεδρο Τραμπ να αποστέλλει επιστολές δασμών προς πάσα κατεύθυνση (αρχικά Ιαπωνία και Κορέα) αφήνοντας πάντως και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης (πέρα της 1ης Αυγούστου) , κάτι που οι αγορές δεν το αποτιμούν θετικά αφού παρατείνει την αβεβαιότητα (αμερικανικές αγορές χθες από -0,8% έως -1%).

Η επιβεβαιωμένη διάσπαση των 1900 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τις 1975 (ισχυρή μηνιαία αντίσταση) μονάδες με το risk appetite της αγοράς να βρίσκεται στα ύψη.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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