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Τράπεζα Ηπείρου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
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10:05 - 11 Ιουλ 2025

Τράπεζα Ηπείρου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ηπείρου συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη, 9 Ιουλίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συνεδρίασης. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν με υψηλή συμμετοχή το Σάββατο, 5 Ιουλίου.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη στα Ιωάννινα, στον χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA, ενώ στις περιφερειακές ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας η ψηφοφορία διεξήχθη στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

  • Βασίλειος Κολιός του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  • Παύλος Χήτας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Τσαβδαρίδης του Μιχαήλ, Γραμματέας του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Ζωνίδης του Πέτρου, Ταμίας, μη εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Βουγιούκας του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Βασίλειος Τσουκανέλης του Παναγιώτη, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, μη εκτελεστικό μέλος
  • Εμμανουήλ Χατζάκης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
  • Βλάσιος Παπαχρήστος του Θεοχάρη, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος
Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 13:27
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