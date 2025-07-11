Τράπεζα Ηπείρου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ηπείρου συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη, 9 Ιουλίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής συνεδρίασης. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν με υψηλή συμμετοχή το Σάββατο, 5 Ιουλίου.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη στα Ιωάννινα, στον χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA, ενώ στις περιφερειακές ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας η ψηφοφορία διεξήχθη στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: