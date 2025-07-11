Τράπεζα Ηπείρου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη στα Ιωάννινα, στον χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA, ενώ στις περιφερειακές ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας η ψηφοφορία διεξήχθη στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:
- Βασίλειος Κολιός του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
- Παύλος Χήτας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Τσαβδαρίδης του Μιχαήλ, Γραμματέας του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
- Κωνσταντίνος Ζωνίδης του Πέτρου, Ταμίας, μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Βουγιούκας του Αριστείδη, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- Βασίλειος Τσουκανέλης του Παναγιώτη, Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος του Αντωνίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, μη εκτελεστικό μέλος
- Εμμανουήλ Χατζάκης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
- Βλάσιος Παπαχρήστος του Θεοχάρη, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος