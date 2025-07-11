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Πλεύρης: Η Ευρώπη στέλνει μέσω Ελλάδας το μήνυμα ότι δεν είμαστε μαγνήτης
Πολιτική
09:59 - 11 Ιουλ 2025

Πλεύρης: Η Ευρώπη στέλνει μέσω Ελλάδας το μήνυμα ότι δεν είμαστε μαγνήτης

Reporter.gr Newsroom
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To πάγωμα των αιτήσεων ασύλου προκαλεί αντιδράσεις, αλλά ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, θεωρεί πως η Ελλάδα έχει τις... ευλογίες της ΕΕ.

Το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι ροές ήταν διπλάσιες από ό,τι ήταν όλο το 2024, τόνισε στον ΣΚΑΙ την Παρασκευή (11/7) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα για την τρίμηνη αναστολή υποβολής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που εισέρχονται στη χώρα με πλωτά μέσα από τη βόρεια Αφρική.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι το 70% των ατόμων που έρχεται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας είναι Αιγύπτιοι πολίτες, δηλαδή προέρχονται από χώρα όπου δεν υπάρχει κίνδυνος.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το μήνυμα που στέλνει πλέον η Ευρώπη είναι ότι δεν είμαστε μαγνήτης. Θέλουμε κάποιους μετανάστες, αλλά θα επιλέγονται από την Ευρώπη μέσα από νόμιμες διαδικασίες και όχι από τα δίκτυα των διακινητών.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία - που δήλωσε ότι θα ψηφίσει «παρών» - είπε ότι αντιδρούν σε μια τροπολογία που ουσιαστικά είναι μοντέλο Έβρου. Όπως σημείωσε, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι δεν θα υπερψηφίσει, ενώ είχε στηρίξει το σφράγισμα του Έβρου.

Ο κ Πλευρης τόνισε ότι αντί να φέρει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει σε πιο ήπια μέτρα.

Αναφερόμενος στις αιτήσεις ασύλου, είπε ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς αιτήσεις ανέρχονται σε 27.000 ενώ το 2019 ήταν πάνω από 200.000. Σημείωσε ότι το ποσοστό των αιτήσεων που λαμβάνουν άσυλο είναι περίπου 52%.

Με αφορμή τη συνάντηση που θα έχει σήμερα με τοπικούς φορείς από την Κρήτη, είπε πως προφανέστατα η Κρήτη πρέπει να αποκτήσει δομή μεταναστών και μάλιστα αν χρειαστεί μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερη δομή.

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