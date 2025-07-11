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Ο παράγοντας Κρήτη στο «παρών» του ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
09:45 - 11 Ιουλ 2025

Ο παράγοντας Κρήτη στο «παρών» του ΠΑΣΟΚ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα της πολιτικής επικαιρότητας το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται διχασμένο. Αυτή τη φορά για το μεταναστευτικό και την τροπολογία Πλεύρη η οποία περιλαμβάνει την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου για τρεις μήνες.

Παρά τη δημόσια παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος έθεσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας, καθώς «απειλεί» το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην καταψηφίσει την τροπολογία αλλά «παρών».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δικαιολογεί αυτή τη στάση λέγοντας πως «τα συγκεκριμένα μέτρα είναι μία τρύπα στο νερό που θα επιβαρύνουν το πρόβλημα κι έτσι προκύπτει το «παρών».

Ουσιαστικά, δηλαδή, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως το «'Οχι» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποτίμηση του προβλήματος. Πως δηλαδή θα το κατηγορούσε η ΝΔ πως ενώ η χώρα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το ΠΑΣΟΚ λέει να μην πάρουμε έκτακτα μέτρα.

Η στάση αυτή και πάλι βέβαια θα αναδειχθεί ως αδιαφορία από τη μεριά της κυβέρνησης, ενώ την ίδια ώρα προκαλεί και εσωκομματικά προβλήματα. Αφήστε που πολλοί θεωρούν ότι η στάση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα του η Κρήτη. Ένα «Όχι» θα μπορούσε να παρεξηγηθεί από τους συμπατριώτες - ψηφοφόρους του.

Ο Χάρης Δούκας βγήκε, πάντως, μπροστά εκπροσωπώντας την «αριστερή πτέρυγα» και δήλωσε πως «είναι καλό που διαφοροποιούμαστε, αλλά θα ήταν καλύτερο να ψηφίσουμε Όχι». Και φυσικά αυτή τη φορά έχει και την παρέμβαση Βενιζέλου ως... όχημα για να ασκήσει κριτική στον Ανδρουλάκη, τον οποίο είναι γνωστό πως αμφισβητεί ανοιχτά σε κάθε ευκαιρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 09:50
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