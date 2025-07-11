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Ηνωμένο Βασίλειο: Απροσδόκητη συρρίκνωση 0,1% της οικονομίας το Μάιο
Ειδήσεις
09:57 - 11 Ιουλ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Απροσδόκητη συρρίκνωση 0,1% της οικονομίας το Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή (11/7).

Τα τελευταία μηνιαία στοιχεία για την ανάπτυξη από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση το Μάιο. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν αύξηση 0,1%.

Η αδυναμία επικεντρώθηκε στην παραγωγική δραστηριότητα, η οποία μειώθηκε κατά 0,9%, και στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος σημείωσε πτώση 0,6%. Τα στοιχεία θα αποτελέσουν πλήγμα για την υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία έχει θέσει ως βασικούς στόχους την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τελευταία στοιχεία ακολουθούν μια συρρίκνωση 0,3% τον Απρίλιο, όταν εισήχθησαν αυξήσεις των εγχώριων φόρων και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε εμπορικούς εταίρους και αντιπάλους.

Παρά την άνεση που προσφέρει η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει εσωτερικές οικονομικές δυσκολίες και η εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο (που αποδίδεται σε πιθανή πρόωρη οικονομική δραστηριότητα εν όψει των εμπορικών δασμών του Τραμπ) δεν αναμένεται να επαναληφθεί στις επόμενες τριμηνιαίες αναθεωρήσεις.

Αντίθετα, οι οικονομολόγοι αναμένουν επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά το υπόλοιπο του έτους, εν μέσω μιας πιο αδύναμης αγοράς εργασίας και συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει ένα υποτονικό ρυθμό ανάπτυξης 1% το 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 09:57
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