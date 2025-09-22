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Μουζάκης ΑΕ: Καταβολή τόκων για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού του ΜΟΔ
Ανακοινώσεις
15:42 - 22 Σεπ 2025

Μουζάκης ΑΕ: Καταβολή τόκων για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού του ΜΟΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Μουζάκης ΑΕ ανακοίνωσε ότι η καταβολή των τόκων για την πρώτη περίοδο εκτοκισμού του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), που καλύπτει το διάστημα από 6 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων ορίστηκε η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ποσό των τόκων ανέρχεται σε 12.731,13 ευρώ, με επιτόκιο 1,773% ετησίως, και θα διανεμηθεί στους κατόχους περίπου 6,7 εκατομμυρίων ομολογιών. Η καταβολή θα γίνει μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD), ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για κληρονόμους και δικαιούχους υπό εκκαθάριση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης εδώ

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