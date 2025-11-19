Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της LAMDA Development
Ανακοινώσεις
16:20 - 19 Νοε 2025

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της LAMDA Development

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα 19/11 τη Διοίκηση, στελέχη αλλά και συνεργάτες της LAMDA Development, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κύριος Οδυσσέας Αθανασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι. 

«Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που εκδηλώθηκε για την νέα αυτή ομολογιακή έκδοση της LAMDA αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία και τις προοπτικές της. Αυτό είναι τοτρίτο ομόλογο της LAMDA Development η οποία το 2020 και το 2022 ολοκλήρωσε με επιτυχία αντίστοιχα εγχειρήματα, αλλά και το τρίτο ομόλογο για το 2025 που ξεκινά τη διαπραγμάτευσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η LAMDA Development αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κύριος Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development κύριος Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει διαχρονικά στον Όμιλο LAMDA, η οποία φαίνεται εμπράκτως και σήμερα από τη σημαντική υπερκάλυψη του ομολόγου αυτού, του τρίτου που έχει εκδώσει η LAMDA τα τελευταία πέντε χρόνια. Νέο ρεκόρ κατέγραψε το ενδιαφέρον από τους ιδιώτες, υπέρ-καλύπτοντας από μόνο του το τελικό ποσό της έκδοσης των €500εκ., που είναι και το μεγαλύτερο ομόλογο στην ιστορία μας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, αφοσίωση και ενθουσιασμό να δημιουργούμε αξία με τα έργα μας για την οικονομία και την κοινωνία».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου τόνισε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει έμπρακτα, μέσω άντλησης φθηνών πόρων, τις επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η LAMDA υλοποιεί σήμερα τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μία μεγάλη επένδυση που έχει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και ειδικά και στην ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει πάντοτε τέτοιες προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας».

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development
LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.
