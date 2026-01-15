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Allwyn: Νέες αγορές 145.627 μετοχών του ΟΠΑΠ έναντι €2,65 εκατ.
Ανακοινώσεις
10:49 - 15 Ιαν 2026

Allwyn: Νέες αγορές 145.627 μετοχών του ΟΠΑΠ έναντι €2,65 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα (15/1) ότι η Allwyn International AG απέκτησε στις 14 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 145.627 κοινές μετοχές της εταιρείας, έναντι περίπου 2,65 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συναλλαγών που συνδέονται με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 14 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με τις κατωτέρω συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 14 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 145.627 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,1859 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.648.358 ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

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