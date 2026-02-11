Επ. Κεφαλαιαγοράς: Αποφάσεις για ORILINA, INFINITY ASSET MANAGEMENT και EOS
19:40 - 11 Φεβ 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1080η/11.2.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

1 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES ΑΕ.Ε.Α.Π» (LEI: 213800DTEZE6R8BZ9K19) για την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ως ΑΕΔΟΕΕ, σε συνέχεια του ν. 5193/2025 αναφορικά με το νέο πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ. Ειδικότερα, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της ως προς τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4209/2013 .

2 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «INFINITY ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (LEI: 213800AZYMSX9UE1WD63) για επέκταση της άδειας λειτουργίας της προκειμένου να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό πελατών βάσει του σημείου 4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 4514/2018, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων 1,2,3,4 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

3 Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας « EOS Global Investors ΑΕΔΟΕΕ.» (LEI: 984500B8QC4B82C81D14) βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4209/2013 όπως ισχύει, για την έναρξη εμπορικής προώθησης, αποκλειστικά προς επαγγελματίες επενδυτές, του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την επωνυμία «EOS Atlas Infrastructure and Green Transition Fund».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 09:49
