Ευρώπη Holdings: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά της από ελληνική τράπεζα

Σε διάψευση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που θέλουν την εταιρεία να κλείνει συμφωνία με ελληνική τράπεζα για την εξαγορά ποσοστού της, προχώρησε η Ευρώπη Holdings.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ευρώπη Holdings προχώρησε σε ανακοίνωση με στόχο την αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης και την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στην αγορά. Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 329/18.02.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο στις 18.02.2026, στα οποία γίνονται αναφορές σε υποτιθέμενες συζητήσεις περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από τους βασικούς μετόχους της, διευκρινίζει ότι δεν έχει περιέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε ενημέρωση περί πρόθεσης πώλησης μετοχών ή συμμετοχής σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον και όταν συντρέξει σχετική υποχρέωση».