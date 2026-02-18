Ευρώπη Holdings: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εξαγορά της από ελληνική τράπεζα
12:08 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε διάψευση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που θέλουν την εταιρεία να κλείνει συμφωνία με ελληνική τράπεζα για την εξαγορά ποσοστού της, προχώρησε η Ευρώπη Holdings.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η Ευρώπη Holdings προχώρησε σε ανακοίνωση με στόχο την αποκατάσταση της ορθής πληροφόρησης και την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων στην αγορά. Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»), στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 329/18.02.2026 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο στις 18.02.2026, στα οποία γίνονται αναφορές σε υποτιθέμενες συζητήσεις περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα, η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας και ενημέρωσης από τους βασικούς μετόχους της, διευκρινίζει ότι δεν έχει περιέλθει σε αυτήν οποιαδήποτε ενημέρωση περί πρόθεσης πώλησης μετοχών ή συμμετοχής σε συναλλαγή μεταβίβασης ποσοστού σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η Εταιρεία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη δημοσιοποίηση σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον και όταν συντρέξει σχετική υποχρέωση».

