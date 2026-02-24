Eurobank: Αγορά 2,14 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €8,49 εκατ.

Η Τράπεζα Eurobank ανακοίνωσε ότι στο διάστημα 16–20 Φεβρουαρίου 2026 προχώρησε σε αγορά 2.144.612 ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή €3,9607 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8,49 εκατ., στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 16.02.2026 – 20.02.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.144.612 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9607 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.494.183,55.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) Υψηλότερη Τιμή (€) Χαμηλότερη Τιμή (€) 16.02.2026 439.965 1.741.134,20 € 3,9574 € 4,0120 € 3,9060 € 17.02.2026 459.081 1.798.592,63 € 3,9178 € 3,9570 € 3,8810 € 18.02.2026 403.164 1.615.978,06 € 4,0082 € 4,1160 € 3,9390 € 19.02.2026 407.382 1.625.377,79 € 3,9898 € 4,0300 € 3,9610 € 20.02.2026 435.020 1.713.100,87 € 3,9380 € 3,9810 € 3,9110 € Σύνολο 2.144.612 8.494.183,55 3,9607

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 16.373.828 Ίδιες Μετοχές.