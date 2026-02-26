ΟΤΕ: Καθαρά κέρδη €627,9 εκατ. το 2025 – Μέρισμα αυξημένο κατά 22%

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης παρουσίασε ο ΟΤΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 με αύξηση 8,7% στα έσοδα και 2,3% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο τρίμηνο, ενώ ο στόχος προσαρμοσμένου EBITDA (AL) για το 2026 είναι ~3% . Παράλληλα παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 5,2% στο τρίμηνο και προσθήκη-ρεκόρ 60 χιλ. συνδρομητών συμβολαίου.

Για το σύνολο του έτους ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 2,3% καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 627,9 εκατ. ευρώ, από 614 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 2,6% το Δ’ τρίμηνο, ενώ ισχυρές επιδόσεις είχε και στο FTTH με τους συνδρομητές να ανήλθαν σε 567χιλ. με ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο (+58χιλ.).

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έχουμε χτίσει σε γερά θεμέλια. Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα έσοδά μας, όσο και το EBITDA, χάρη στις δυναμικές μας επιδόσεις σε όλες τις κύριες δραστηριότητές μας - τη σταθερή, την κινητή και το ICT-, καθώς και στην αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Στον τομέα της λιανικής σταθερής, η τάση των προηγούμενων ετών αντιστράφηκε, καθώς επανήλθαμε σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), στο ρεκόρ που σημειώσαμε στους νέους συνδρομητές FTTH, στην σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας και στις ισχυρές επιδόσεις μας στην τηλεόραση. Στην κινητή, συνεχίσαμε να εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώσαμε στις υπηρεσίες συμβολαίου και στην κορυφαία ποιότητα του δικτύου μας. Στο ICT καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, επεκτείναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΤΕ στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, και το 2025, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εμπειρία πελάτη και σε προηγμένα δίκτυα, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων λύσεων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος.

Καθώς προχωράμε στο 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για τον ΟΤΕ του 2030. Στόχοι μας είναι να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit, προκειμένου να αναδειχθούμε ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για διανομή των κεφαλαίων μας, προχωρώντας σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, κινήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές μας επιδόσεις, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη σταθερή μας δέσμευση για δημιουργία αξίας για τους μετόχους».

Προοπτικές

Το 2026, ο ΟΤΕ αναμένει να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να υλοποιήσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες, αξιοποιώντας τις συνεχείς επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σταθερής, ευρυζωνικότητας, τηλεόρασης, καθώς και τα συνδυαστικά πακέτα. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης, λόγω συνεργασιών περιεχομένου, των μέτρων κατά της πειρατείας και της κατάργησης του ειδικού φόρου. Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την παύση διάθεσης FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του 5G Stand Alone, και η θετική δυναμική στις υπηρεσίες συμβολαίου παραμένει ισχυρή. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έσοδα από System Solutions θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ, κοιτώντας μπροστά, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα του ICT. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, λόγω της ανάπτυξης υποδομών δικτύων από τους άλλους παρόχους. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους, για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Με βάση αυτές τις πρωτοβουλίες και τις αναμενόμενες λειτουργικές τάσεις, το 2026 ο ΟΤΕ αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε περίπου 3%.

Στόχοι 2026

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. - €580 εκατ.

Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA).

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA σε περίπου 3%.

Νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ την 25 Φεβρουαρίου 2026 ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, ευθυγραμμίζοντας την απόφαση για Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.

Τυχόν διακυμάνσεις στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδέχεται να κατανέμονται σε διάστημα μερικών ετών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η διανομή, με στόχο μια θετική πορεία στα μερίσματα και στις καταβολές προς τους μετόχους, στο βαθμό που οι υποκείμενες τάσεις το δικαιολογούν.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους».

Αμοιβές προς τους μετόχους το 2026

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε €532 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Οικονομικά στοιχεία

Τα έσοδα το Δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε €916,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου των εσόδων από System Solutions, της θετικής δυναμικής των υπηρεσιών λιανικής σταθερής και της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις υπηρεσίες κινητής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,6% το Δ’ τρίμηνο 2025. Η αυξημένη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH υποστηριζόμενη από την επέκταση του δικτύου FTTH, το διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στις υπηρεσίες τηλεόρασης και η αυξανόμενη υιοθέτηση της λύσης FWA, συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 5,2% το Δ’ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση του έτους. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις υπηρεσιών συμβολαίου, χάρη στη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και στη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, που στηρίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα οφέλη για τους πελάτες. Παράλληλα, η καρτοκινητή παρουσίασε βελτιωμένες τάσεις στο τρίμηνο, ενώ οι στοχευμένες τιμολογιακές παρεμβάσεις στα φυσικά κανάλια ενισχύουν το μέσο έσοδο ανά πελάτη (ARPU).

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 5% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αναμενόμενη μείωση εσόδων από τη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου διεθνή κίνηση, λόγω της σταδιακής παύσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τα επόμενα δύο χρόνια . Τα έσοδα από εγχώριες ροές χονδρικής παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, ευθυγραμμισμένα με τις τάσεις που καταγράφηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω της ανάπτυξης υποδομών των υπόλοιπων παρόχων. Η τάση αυτή μετριάζεται από την αυξανόμενη χρήση της υποδομής FTTH του ΟΤΕ από άλλους παρόχους.

. λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 26,7% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από System Solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 57,8% στο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Τααυξήθηκαν κατά 26,7% στο τρίμηνο, υποστηριζόμενα κυρίως από την ισχυρή δυναμική στην αγορά του ICT. Ειδικότερα, τα έσοδα από System Solutions σημείωσαν ισχυρή αύξηση 57,8% στο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του 2025, ο ΟΤΕ , ως κορυφαίος System Integrator, υποστήριξε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, μέσα από προηγμένες λύσεις πληροφορικής, cloud και ασφάλειας. Η Εταιρεία προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσω έργων όπως ο Εθνικός Φάκελος Υγείας, οι πλατφόρμες e-learning, το Public Cloud του Δημοσίου, η τηλεϊατρική και οι έξυπνες υποδομές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΟΤΕ συνεργάζεται με οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, όπως το European Patent Office, το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ, ενώ πρόσφατα εξασφάλισε συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DIGIT) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, υλοποιεί έργα για τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς ERP, CRM, δικτύων Φωνής και Δεδομένων, Έξυπνα συστήματα, έργα κυβερνοασφάλειας κλπ.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €557,9 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €65,4 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,3%, στα €351,1 εκατ., υπερβαίνοντας τους τριμηνιαίους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του έτους. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 38,3%, έναντι 40,7% το Δ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα της αύξησης των εσόδων από System Solutions. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €217,6 εκατ., αυξημένα κατά 6,0% σε σύγκριση με €205,3 εκατ. έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €174,5 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2025, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν σε €611,6 εκατ., έναντι €562,5 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της συνεχούς επέκτασης του δικτύου FTTH σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2025 και την ανάπτυξη του δικτύου 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν σε €168,3 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €145,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση στο EBITDA κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη απόδοση του κεφαλαίου κίνησης, που αντιστάθμισαν την αύξηση των επενδύσεων. Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2025 ανήλθαν σε €542,8 εκατ. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες εκροές φόρου εισοδήματος και αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα διαφορετικών συμψηφισμών μεταξύ φόρων εισοδήματος και απαιτήσεων ή προκαταβολών που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα (βλ. σημείωση στο Παράρτημα IV – Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €553,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση, ενώ το Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Λειτουργικά στοιχεία

FTTH: Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων, στις 58 χιλιάδες. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 567 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 17% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 49%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ΟΤΕ και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για προηγμένη συνδεσιμότητα. Η αυξανόμενη διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες, την αξιοποίηση των κουπονιών επιδότησης FTTH καθώς και την συνεχιζόμενη επέκταση της υποδομής FTTH. Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παύσης πωλήσεων FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Η αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο ΟΤΕ λάνσαρε πρόσφατα την υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room (FTTR), φέρνοντας την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και της επιχείρησης, προσφέροντας προηγμένες λύσεις απρόσκοπτης συνδεσιμότητας ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.

Ο ΟΤΕ παραμένει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη υποδομών οπτικής ίνας στην Ελλάδα, ισχυροποιώντας την ηγετική του θέση στην αγορά. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία πέτυχε τον στόχο της φέρνοντας την οπτική ίνα σε 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Επεκτείνοντας δυναμικά την υποδομή FTTH και αναλαμβάνοντας και το υπόλοιπο μέρος του έργου UFBB, ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, καλύπτοντας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ, αναδεικνύει την στοχευμένη υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να ανταποκριθεί στη ζήτηση, αλλά και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά της πλάνα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 34%, από 26% ένα χρόνο πριν και μάλιστα σε μια πολύ μεγαλύτερη βάση. Από το σύνολο των 567 χιλιάδων πελατών FTTH του ΟΤΕ, το 83% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 47% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζεται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 40% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ των βασικών παρόχων της αγοράς.

Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA): Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω των προηγμένων δικτύων 5G και 5G+ του ΟΤΕ, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA συνεχίστηκε δυναμικά, με τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 55 χιλιάδες στο τέλος του 2025. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε στη αύξηση της συνολικής ευρυζωνικής συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 777 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 19 χιλιάδες νέους συνδρομητές στο τρίμηνο. Οι συνολικές προσθήκες πελατών για το σύνολο του έτους ανήλθαν σε 52 χιλιάδες, σε σχέση με 49 χιλιάδες το προηγούμενο έτος. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες μενού του συνδυασμένου αθλητικού περιεχομένου, καθώς και η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ περίπου στα μέσα του 2025. Η κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για τη συνδρομητική τηλεόραση, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αναμένεται να διευκολύνει τη μετάβαση σε νόμιμες πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η Εταιρεία σημείωσε ρεκόρ προσθηκών νέων πελατών συμβολαίου, στις 60 χιλιάδες, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 7,2%. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την ένατη συνεχή χρονιά αύξησης της συνδρομητικής βάσης πελατών συμβολαίου, η οποία ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και από νέες προσθήκες πελατών. Η αύξηση αυτή υποστηρίζεται από την υπεροχή του δικτύου και τις ελκυστικές υπηρεσίες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 57% της συνολικής βάσης κινητής, από 60% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση δεδομένων το 2025 να διαμορφώνεται στα 18,3GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 30% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 44,2%, ενώ οι πωλήσεις συσκευών 5G αντιπροσώπευσαν πάνω από το 85% των συνολικών πωλήσεων συσκευών.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η αξιοπιστία και ισχύς του δικτύου του όχι μόνο ενισχύουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του, αλλά και αποδεικνύουν τη δέσμευση της Εταιρείας να προσφέρει άριστη εμπειρία πελάτη μέσω της καινοτομίας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) πλησιάζει το 78%. Τα δίκτυα 5G και 5G Stand-Alone (SA) θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα υψηλότερες ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στην παροχή προηγμένης συνδεσιμότητας.

Το δίκτυο του ΟΤΕ αναγνωρίστηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» στα Speedtest Awards™της Ookla®, ενώ οι υπηρεσίες κινητής και φωνής απέσπασαν τη διάκριση «Best in Test» από την umlaut για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των δικτυακών υποδομών του ΟΤΕ, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την πιστότητα των πελατών και να τροφοδοτούν τη δυναμική των εσόδων, επιτρέποντας στην Εταιρεία να διαφοροποιείται έναντι του ανταγωνισμού.