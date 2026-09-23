«Πιέσεις» στη Wall Street καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύονται

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα την Τετάρτη (23/9), καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται, εν μέσω ενός νέου κύκλου αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχωρεί κατά 0,16% στις 7,752.66 μονάδες, ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,29% στις 27,161.63 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός Dow Jones αποδυναμώνεται επίσης ελαφρώς κατά 0,12% στις 51,762.86 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, επιβαρύνοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχικών δεικτών. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 4,99%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε επίσης, στο 5,323%.

Τα futures που συνδέονται με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες αντιστράφηκαν από τα προηγούμενα κέρδη, καθώς ενισχύθηκαν και τα futures του αργού πετρελαίου Brent.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε μάλιστα τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ως «πολύ καλή».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το αν θα επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα «εξαφανίσει» τη χώρα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Nasdaq κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό και έκλεισε σε επίπεδο-ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες. Ο S&P 500 κινήθηκε περίπου αμετάβλητος και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 0,7% κάτω από το ιστορικό υψηλό του.

Όσον αφορά τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς, ο Μπρετ Γιούινγκ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην First Franklin Financial Services, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει τις 8.200 μονάδες πριν από το τέλος του έτους.

«Η πρόβλεψή μας στην αρχή της χρονιάς ήταν για τις 8.000 μονάδες στον S&P. Αυξήσαμε τον στόχο μας, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, τον Αύγουστο στις 8.200 μονάδες έως το τέλος του έτους», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, η μέση τιμή του οποίου σε εθνικό επίπεδο έφτασε τα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

«Εξετάζουμε κατά πόσο είναι εφικτό από πλευράς της συνολικής δυναμικότητας διύλισης και κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πλήρης ή μερική απαγόρευση», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη.