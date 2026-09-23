ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πιέσεις» στη Wall Street καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύονται
Χρηματιστήρια
16:48 - 23 Σεπ 2026

«Πιέσεις» στη Wall Street καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα την Τετάρτη (23/9), καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται, εν μέσω ενός νέου κύκλου αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 υποχωρεί κατά 0,16% στις 7,752.66 μονάδες, ενώ και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,29% στις 27,161.63 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βιομηχανικός Dow Jones αποδυναμώνεται επίσης ελαφρώς κατά 0,12% στις 51,762.86 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν, επιβαρύνοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχικών δεικτών. Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 4,99%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε επίσης, στο 5,323%.

Τα futures που συνδέονται με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες αντιστράφηκαν από τα προηγούμενα κέρδη, καθώς ενισχύθηκαν και τα futures του αργού πετρελαίου Brent.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για τρεις ώρες στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Περιέγραψε μάλιστα τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ως «πολύ καλή».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια «μεγάλη απόφαση» σχετικά με το αν θα επιδιώξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή θα «εξαφανίσει» τη χώρα.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο Nasdaq κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό και έκλεισε σε επίπεδο-ρεκόρ, ενώ ο Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες. Ο S&P 500 κινήθηκε περίπου αμετάβλητος και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 0,7% κάτω από το ιστορικό υψηλό του.

Όσον αφορά τον ευρύτερο δείκτη της αγοράς, ο Μπρετ Γιούινγκ, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην First Franklin Financial Services, δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει τις 8.200 μονάδες πριν από το τέλος του έτους.

«Η πρόβλεψή μας στην αρχή της χρονιάς ήταν για τις 8.000 μονάδες στον S&P. Αυξήσαμε τον στόχο μας, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, τον Αύγουστο στις 8.200 μονάδες έως το τέλος του έτους», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, η μέση τιμή του οποίου σε εθνικό επίπεδο έφτασε τα 6,53 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA.

«Εξετάζουμε κατά πόσο είναι εφικτό από πλευράς της συνολικής δυναμικότητας διύλισης και κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πλήρης ή μερική απαγόρευση», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ryanair: «Ψαλίδι» στις χειμερινές πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων
Επιχειρήσεις

Ryanair: «Ψαλίδι» στις χειμερινές πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»
Οικονομία

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για Nasdaq με φόντο την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο ιστορικό ρεκόρ για Nasdaq με φόντο την πτώση του πετρελαίου

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&amp;P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για Nasdaq – Μικρές μεταβολές για S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta
Χρηματιστήρια

Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Ασία: Η τεχνητή νοημοσύνη «απογείωσε» τις αγορές – Στο +1,52% ο Kospi
Χρηματιστήρια

Ασία: Η τεχνητή νοημοσύνη «απογείωσε» τις αγορές – Στο +1,52% ο Kospi

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:29

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:25

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:11

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

Ναυτιλία
23/09/2026 - 17:03

Κικίλιας: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε ναυτιλία, οικονομία και περιφερειακή ασφάλεια

ΜΕΤΑΛΛΑ
23/09/2026 - 16:52

Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:49

Κληρονομιές: Με μία αίτηση η εικόνα για ακίνητα, καταθέσεις και χρέη του θανόντος

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 16:48

«Πιέσεις» στη Wall Street καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύονται

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 16:47

Ryanair: «Ψαλίδι» στις χειμερινές πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων

Οικονομία
23/09/2026 - 16:35

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Πολιτική
23/09/2026 - 16:29

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία

Πολιτική
23/09/2026 - 16:18

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η Δυτική Μακεδονία - Δεν δίνουμε υποσχέσεις, μιλάμε με έργα

Οικονομία
23/09/2026 - 16:12

Μαρκόπουλος: Νέα φορολογική ατζέντα και παραγωγικότητα στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:12

ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται, αλλά ο Τραμπ σβήνει παλιά του χρέη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:11

Bloomberg: Οι προκλήσεις της ΕΕ στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:02

Βρετανία: Επανεξετάζει τη συμφωνία για τα Τσάγκος μετά την αντίθεση Τραμπ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/09/2026 - 15:56

«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run

Πολιτική
23/09/2026 - 15:50

Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου – «Όχι» σε Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 15:49

McDonald's: Νέα αναπτυξιακή στρατηγική με επενδύσεις 8,5 δισ. για αναβάθμιση των εστιατορίων

Πολιτική
23/09/2026 - 15:47

Θεοδωρικάκος από ΕΚΚΕ: Αναβαθμίζουμε αποτελεσματικά όλες τις υποδομές έρευνας και καινοτομίας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/09/2026 - 15:38

Κώτσηρας: Αυξάνονται οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ