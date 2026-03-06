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Interlife: Δωρεάν διάθεση 91.143 μετοχών σε διοίκηση και στελέχη αξίας €557,795
Ανακοινώσεις
20:37 - 06 Μαρ 2026

Interlife: Δωρεάν διάθεση 91.143 μετοχών σε διοίκηση και στελέχη αξίας €557,795

Reporter.gr Newsroom
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Η Interlife Ασφαλιστική προχώρησε στις 4 Μαρτίου 2026 σε δωρεάν διάθεση 91.143 ιδίων μετοχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης που έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σκοπό την αναγνώριση της συμβολής τους στην ισχυρή οικονομική επίδοση των τελευταίων ετών.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής: «η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε ακολουθία του από 20/11/2025 «Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Ιδίων Μετοχών», το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την από 13/06/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, από 20/11/2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, την 04/03/2026, προχώρησε σε δωρεάν διάθεση σε συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο ως άνω πρόγραμμα, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 91.143 ιδίων, κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, προς το σκοπό της επιβράβευσής τους για τις προσπάθειές και τη συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρίας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη.

Σημειώνεται ότι ο αρχικώς εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διάθεσης την 31/12/2025, χρειάσθηκε να παραταθεί για διαδικαστικούς λόγους. Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για δύο (2) έτη.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 557.795,16 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 6,12 ευρώ της ημερομηνίας συναλλαγής. Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάθεσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει) απέκτησε 70.894 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ο κος Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει) απέκτησε 5.317 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας και η κα Γεωργία Βοτσαρίδου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. (πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει) απέκτησε 5.317 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

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