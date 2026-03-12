Prodea: Στις 2 Απριλίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €50 εκατ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Prodea την 02/04/2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 12.03.2026, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 02.04.2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 11 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως ποσό €50.000.000 με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών, εισφορά σε είδος ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο κάλυψης, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 16.04.2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00, η οποία θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 11 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.04.2026 καθώς και τυχόν επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία.