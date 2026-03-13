ONYX: Πώληση 700.000 μετοχών από τη σύζυγο του Λεωνίδα Ζησιάδη

Η εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ελεάννα Στασινού, σύζυγος του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Λεωνίδα Ζησιάδη, πούλησε την 10/03/2026 700.000 μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 1,45 €, συνολικής αξίας 1.015.000 €.

Η εταιρεία ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Ελεάννα Στασινού, σύζυγος του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Λεωνίδα Ζησιάδη, πούλησε την 10/03/2026 700.000 μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 1,45 €, συνολικής αξίας 1.015.000 €.