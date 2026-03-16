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AKTOR: Στο 22,96% το δυνητικό μερίδιο της οικογένειας Γκότση
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18:46 - 16 Μαρ 2026

AKTOR: Στο 22,96% το δυνητικό μερίδιο της οικογένειας Γκότση

Reporter.gr Newsroom
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Η «CASTELLANO» απέκτησε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, εφόσον εξασκηθούν, θα οδηγήσουν στην απόκτηση συνολικά 7.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού περίπου 3,43% με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 22,96%.

Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εταιρεία») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 12/03/2026 γνωστοποίησης της εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», (εφεξής «CASTELLANO»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», γνωστοποιεί την ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

1) στις 09/03/2026 η «CASTELLANO», απέκτησε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της παρ.1 (α) του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), τα οποία, εφόσον εξασκηθούν, θα οδηγήσουν στην απόκτηση συνολικά 7.000.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,43% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

2) Συνεπεία της ως άνω υπό (1) απόκτησης, εφόσον τα ανωτέρω χρηματοπιστωτικά μέσα ασκηθούν, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της «CASTELLANO» στην Εταιρεία διαμορφώνεται από 19,53% σε 22,96%.

Σημειώνεται ότι οι πραγματικοί μέτοχοι της «CASTELLANO» είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστά συμμετοχής 25% έκαστος. Εντούτοις, η «CASTELLANO» δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

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