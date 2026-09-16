AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

Η AXIA Ventures Group («AXIA»), μέλος του Ομίλου Alpha Bank, είχε τον ρόλο του Επικεφαλής Συμβούλου, Συντονιστή και Κύριου Αναδόχου της Star Bulk Carriers Corp. («Star Bulk») στην επιτυχή δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα, καθώς και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens. Πρόκειται για συναλλαγή-ορόσημο, καθώς αποτελεί την πρώτη συναλλαγή αυτού του είδους για τη Euronext Athens.

Η Star Bulk αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες ξηρού φορτίου διεθνώς, με έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο στόλο που εξυπηρετεί τις σημαντικότερες εμπορικές διαδρομές παγκοσμίως. Με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία και το μέγεθος του στόλου της, είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσεται στην τρίτη θέση του κλάδου. Η εταιρεία συνδυάζει τη διεθνή παρουσία και κλίμακα με σημαντική τεχνογνωσία στον ναυτιλιακό τομέα και αποδεδειγμένη δυνατότητα δημιουργίας αξίας σε διαφορετικές φάσεις του ναυτιλιακού κύκλου.

Η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της στη Euronext Athens, σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq, διευρύνει την πρόσβαση της Star Bulk στην ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της τόσο στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή αγορά όσο και στο επενδυτικό περιβάλλον της Ευρώπης.

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιήθηκε με τιμή διάθεσης 24,50 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε 107,8 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από ένα ευρύ επενδυτικό κοινό, με το βιβλίο προσφορών να έχει ήδη καλυφθεί πλήρως από την πρώτη ημέρα.

Η ισχυρή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα η προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περισσότερες από 6 φορές, ενώ η συνολική ζήτηση ανήλθε σε περίπου 656,3 εκατ. ευρώ, προερχόμενη από περισσότερους από 7.500 επενδυτές. Στην προσφορά συμμετείχαν τόσο ιδιώτες όσο και ειδικοί επενδυτές, ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Όπως αναφέρει η AXIA Ventures Group στην ανακοίνωσή της, η συγκεκριμένη συναλλαγή συνιστά σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η Euronext Athens αποκτά έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εκδότη με σημαντικό μέγεθος και παρουσία στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο.

Παράλληλα, με την αναμενόμενη ένταξη της Star Bulk στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap κατά την προσεχή εξαμηνιαία αναθεώρηση, η εταιρεία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη διεθνή ναυτιλιακή εταιρεία που θα ενταχθεί στον δείκτη.

Η παρουσία της Star Bulk στη Euronext Athens διευρύνει ταυτόχρονα την κλαδική σύνθεση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, ενισχύοντας την εκπροσώπηση του ναυτιλιακού κλάδου και προσφέροντας περισσότερες επενδυτικές επιλογές τόσο στους Έλληνες όσο και στους διεθνείς επενδυτές.

Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director & Co-Head of Investment Banking Division της AXIA, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίξαμε τη Star Bulk σε αυτή τη συναλλαγή-ορόσημο και ευχαριστούμε την εταιρεία και τη διοικητική της ομάδα για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην AXIA και την Alpha Bank, αναθέτοντάς μας ηγετικό ρόλο σε αυτό το σημαντικό βήμα της πορείας της. Η συναλλαγή συνδέει τη διεθνή δυναμική και τη μακρά παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας με τη συνεχή ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας νέες προοπτικές για διεθνώς καταξιωμένες ναυτιλιακές εταιρείες με ισχυρές ελληνικές ρίζες. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναδεικνύει τη βαθιά τεχνογνωσία της AXIA στις κεφαλαιαγορές, την ικανότητά της να διαχειρίζεται σύνθετες διασυνοριακές συναλλαγές και τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας».