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Μουζάκης: ΓΣ στις 7 Απριλίου – Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και συμψηφισμός ζημιών
Ανακοινώσεις
18:37 - 17 Μαρ 2026

Μουζάκης: ΓΣ στις 7 Απριλίου – Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και συμψηφισμός ζημιών

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜουζάκηςΜΟΥΖΚ ανακοίνωσε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στις 09:00 π.μ., στα γραφεία της στην Λεωφ. Κηφισού 41, με κύριο θέμα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω συμψηφισμού σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Η μείωση αυτή αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας, χωρίς να αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων, ενώ η ονομαστική αξία της μετοχής ενδέχεται να μειωθεί από €0,70 σε €0,50, με ταυτόχρονη μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €7.713.322,80. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2026, ίδια ώρα και τόπο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μουζάκης την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών.

2. Διάφορα θέματα

Ειδικότερα επί του θέματος υπ’ αρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς τη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Η εισαγόμενη ρύθμιση περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και στην απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής της θέσης, μέσω της λογιστικής εξάλειψης των υφιστάμενων ζημιών, χωρίς να επέλθει ποσοστιαία μεταβολή στη συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Παράλληλα δε, η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της μετοχής της Εταιρείας, ενώ επιπροσθέτως διαμορφώνει, υπό όρους, ευνοϊκές συνθήκες για μελλοντική διανομή μερισμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ενδεχόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ευρώ €0,70 σε ευρώ €0,50 θα διενεργηθεί με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά ευρώ €7.713.322,80.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον συμψηφισμό ζημιών και δεν συνεπάγεται επιστροφή κεφαλαίου ή οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα παραμείνει αμετάβλητος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού αρ. 41), στις 09:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

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