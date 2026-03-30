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Από 1η Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Allwyn
Ανακοινώσεις
18:46 - 30 Μαρ 2026

Από 1η Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση σχετικά με την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Allwyn AG.

Ανακοίνωση σχετικά με την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Allwyn AG που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διάθεση υπέρ της μετόχου Allwyn International AG.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn AG» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2026 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές») που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn International AG» (η «Αύξηση»), όπως αποφασίσθηκε την 24 Μαρτίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο σχετικής εξουσίας που έχει παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3β.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Tην Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των ως άνω 445.684.184 Νέων Μετοχών της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιογράφων της δικαιούχου μετόχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 804.287.662 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό το έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός»), που καταρτίστηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1.5.(βα) και του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/en/market-data/issuers/863/informative-material, ενώ μπορούν να απευθύνονται και στη Διεύθυνση Σχέσεων με Μετόχους της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 - 5798930.

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