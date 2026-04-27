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Στα €16,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Intracom Holdings το 2025
Ανακοινώσεις
18:05 - 27 Απρ 2026

Στα €16,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Intracom Holdings το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRACOM HOLDINGS δημοσίευσε την Πέμπτη (27/4) τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία με EBITDA €27,5 εκατ. και καθαρά κέρδη €16,7 εκατ., ενισχυμένα από την πώληση της συμμετοχής του στην AKTOR έναντι €74,8 εκατ. 

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος υπό τον Σωκράτης Κόκκαλης εμφανίζει υψηλή ρευστότητα και χαμηλό δανεισμό, ενώ επιταχύνει τη στρατηγική του επέκταση σε ασφαλιστικές δραστηριότητες και επενδύσεις σε real estate και τουρισμό, επιδιώκοντας περαιτέρω ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS ρευστοποίησε το ποσοστό του στην AKTOR έναντι € 74,8 εκατ., και ολοκλήρωσε την είσοδό του στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS. Μέσω της INTRACOM VENTURES συμμετέχει στο project VORIA προϋπολογισμού άνω των € 380 εκατ., που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, και αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στα βόρεια προάστια της Αττικής εδώ και δεκαετίες. Σε τελική φάση αδειοδότησης και η επένδυση της KOUFONISIA HOTEL & RESORT, έχοντας εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίησή της.

O Όμιλος INTRACOM HOLDINGS, με σύνολο ενεργητικού € 600 εκατ., τοποθετείται προσεκτικά σε τομείς υψηλών αποδόσεων, με στόχο την περαιτέρω αύξηση του ενεργητικού του και την ενίσχυση του επενδυτικού του προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει διαθέσιμα και Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα σε εύλογες αξίες ύψους € 366,2 εκατ.

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O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε:

«Η νέα δομή του Ομίλου INTRACOM αποσκοπεί στην λειτουργική κερδοφορία των παραγωγικών κλάδων, για τη δημιουργία εσόδων και μερισμάτων, και στην διατήρηση ενός ευέλικτου χαρτοφυλακίου συμμετοχών για τη δημιουργία υπεραξιών. Η ισορροπία μεταξύ παραγωγικής δραστηριότητας και επενδυτικής ευελιξίας επιτρέπει στον Όμιλο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα δομή δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή, αλλά ένα επιχειρηματικό μοντέλο με μακροπρόθεσμη προοπτική».

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Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις των εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS στο 2025, έχουν ως εξής:

1. Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρία), κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 18,7 εκατ. έναντι € 3,4 εκατ. το 2024 τα οποία διαμορφώνονται κυρίως από το κέρδος πώλησης της συμμετοχής της στην AKTOR. Ποσό € 17,2 εκατ. καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, με άμεση επίδραση στην κερδοφορία της μητρικής εταιρίας. Σε συνέχεια αποπληρωμής του ομολογιακού της δανείου, ο δανεισμός της Εταιρείας είναι μηδενικός. Το σύνολο των διαθεσίμων και αποτιμώμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 292,7 εκατ.

2. Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, μέσα στο 2025 ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του Ομίλου της με εξαγορά του 100% της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, εξαγορά των μεσιτικών εταιρειών ΝΑΚ INSURANCE BROKERS Μ.Α.Ε. και ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε και ολοκλήρωσε με επιτυχία ΑΜΚ € 68,3 εκατ. Ο Όμιλος με κέρδη EBITDA € 10,5 εκατ., καταγράφει σημαντική ενίσχυση εσόδων και κερδών, αποτυπώνοντας τη θετική συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των νέων εξαγορών. Τέλος, οι δείκτες φερεγγυότητας του Ομίλου (SCR: 265,85% και MCR: 1.060,59%) δηλώνουν σταθερή και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς επίσης και ευχέρεια κεφαλαίων για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

3. Η INTRACOM VENTURES, 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, συμμετέχει σε σημαντικά projects που βρίσκονται σε τελική φάση ανάπτυξης: α) το project VORIA που βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης και αφορά επένδυση € 380 εκατ. για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων και πλήθους υποδομών στο Μαρούσι (Integrated Resort Casino) και β) το έργο ανάπλασης της Β’ Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, στην οποία κατέχει συμμετοχή 33%. H ATHENS BEACH CLUB υλοποιεί επένδυση άνω των € 15 εκατ. με στόχο την αποκατάσταση της παραλίας και την αναβάθμισή της με ήπιο τρόπο διατηρώντας τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής, έχοντας εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείο Ανάκαμψης. Οι αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρίας αναμένονται εντός τριετίας.

4. Η INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, συμβάλει στη διαχείριση όλων των έργων real estate του Ομίλου, ενώ βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων εγχειρημάτων της.

5. Η KOUFONISIA HOTEL & RESORT, είναι ιδιοκτήτης μίας ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και οικοπέδων εντός οικισμού, όπου και θα προχωρήσει σε ανάπτυξη ενός νέου επενδυτικού σχεδίου σε real estate και τουρισμό. Έχει ολοκληρωθεί η αγορά των νέων οικοπέδων για κατασκευή βιλών προς πώληση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης για την ανάπτυξη του project, το οποίο έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίησή του.

6. Η BANNER ESTATE είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και έχει στην ιδιοκτησία της εκτάσεις στο νησί της Μυκόνου, στην περιοχή της Άνω Μεράς. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 3* δυναμικότητας 125 δωματίων και είναι σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία. H εταιρεία αναμένει έγκριση για συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

7. H INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT Ltd., με έδρα την Κύπρο, δημιουργήθηκε μέσα στο 2025 με ιδρυτές - μετόχους κατά ποσοστό 50%, την 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS στην Κύπρο, INTRACOM OPERATIONS Ltd., και κατά ποσοστό 50%, την επίσης εδρεύουσα στην Κύπρο, εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Γ. Μουνδρέα, GREEN HYDEPARK INVESTMENT Ltd. Η INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT Ltd. συμμετέχει σε πολυμετοχικό σχήμα με σκοπό την επένδυση σε ακίνητα και τη διαχείρισή τους».

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