Trastor: Σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνδυασμένη προσφορά

Η Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (« Trastor », ή η « Εταιρεία»), μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας εισηγμένη στο Euronext Athens , ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή της να αντλήσει νέα κεφάλαια με στόχο την επιτάχυνση της στρατηγικής ανάπτυξής της στους τομείς των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών και των εμπορικών αποθηκών (logistics) , αξιοποιώντας τη δυναμική συγκυρία της της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Η προτεινόμενη προσφορά θα υποστηρίξει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό και την κερδοφορία της Trastor και θα αυξήσει ουσιωδώς τη διασπορά και τη ρευστότητα των μετοχών της. Η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ( οι «Νέες Μετοχές »), με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της (οι « Μέτοχοι »).

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens (η «Εισαγωγή »). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το « ΔΣ »), ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (η « ΤΓΣ ») που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026, αναμένεται να εγκρίνει και να καθορίσει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της προσφοράς των Νέων Μετοχών μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ανταπόκρισης των επενδυτών. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο ι Νέες Μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω:

δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («ΗΒΒ ») του Euronext Athens (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και

ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η « Προσφορά σε Θεσμικούς 2 Επενδυτές » και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η « Συνδυασμένη Προσφορά» ). Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (Ε Ε) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κύρια Σημεία

Ηγετική θέση στην αγορά: H Trastor αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές εισηγμένες εταιρεί ες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (« ΑΕΕΑΠ »), με εστίαση σε κτίρια γραφείων υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονες εγκαταστάσεις logistics, όπως εμπορικές αποθήκες . Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιό της διαμορφώθηκε σε συνολική αξία (gross asset value ( «GAV »)) €822,6 εκατ. σε ενοποιημένη βάση, και αποτελούταν από 65 ακίνητα με συνολική μικτή επιφάνεια περίπου 492.000 τ.μ. Η στρατηγική εστίαση της Εταιρείας σε ακίνητα γραφείων προβολής και «πράσινων» logistics στους κύριους άξονες της Αθήνας, όπου η ζήτηση παραμένει ανθεκτικ ή, την τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω ακίνητα αντιπροσωπεύουν περίπου το 82% του συνολικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας βάσει GAV, εκ των οποίων περίπου 54% αφορά γραφεία και περίπου 28% το ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο logistics.

Σαφής στρατηγική δημιουργίας αξίας: Η στρατηγική της Εταιρείας επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας εστιασμένης επενδυτικής πλατφόρμας, με στόχο την απόκτηση κορυφαίων εμπορικών ακινήτων σε τομείς της αγοράς με υψηλή ρευστότητα και ελκυστικές αποδόσεις. Η Trastor αποκτά ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες σε ελκυστικές τιμές, χαμηλότερες σε σχέση με συγκρίσιμα ακίνητα της αγοράς, και ενισχύει την αξία τους, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω στοχευμένων ενεργειών ενεργητικής διαχείρισης, όπως αναδιάρθρωση μισθώσεων, β ελτιώσεις υποδομών, επανατοποθέτηση και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων επί του κόστους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των ακινήτων, μεταξύ άλλων μέσω της απόκτησης πράσινων πιστοποιήσεων. Με τον τρόπο αυτό, η Trastor επιδιώκει να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση στην Ελλάδα για σύγχρονους, ενεργειακά αποδοτικούς και βιώσιμους επαγγελματικούς χώρους, καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται σταδιακά σε νεότερα και αποδοτικότερα ακίνητα.

Ιδιαίτερα ανθεκτικό προφίλ εσόδων: Την 31η Δεκεμβρίου 2025, το συνολικό ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου της Trastor διαμορφωνόταν σε 98% των διαθέσιμων προς μίσθωση ακινήτων (εξαιρουμένων των ακινήτων υπό ανακαίνιση, συνολικής αξίας GAV €46,2 εκατ.). Η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διά ρκεια μισθώσεων (weighted average unexpired lease term – «WAULT») ανερχόταν σε 6,1 έτη χωρίς την άσκηση δικαιωμάτων παράτασης (και 8,9 έτη συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων), ενώ το 91,1% των μισθωτών, βάσει μι σθωτικών εσόδων, αποτελείται από πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ή κρατικούς φορείς. Την ίδια ημερομηνία, τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €49,7 εκατ., ενώ τα έσοδα από μισθώματα όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε €40,6 εκατ., ενώ η Εταιρεία κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA €30,1 εκατ., Προσαρμοσμένα Κέρδη EPRA €14,0 εκατ., NAV ανά μετοχή €1,697 και καθαρό δείκτη LTV 48,3%.

Αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλής ανάπτυξης: Από το 2017, η Trastor έχει καταγράψει σημαντική αναπτυξιακή πορεία, ολοκληρώνοντας 61 εξαγορές ακινήτων και 13 εξαγορές εταιρειών, με συνολική καθαρή διάθεση κεφαλαίων ύψους €609,3 εκατ., ενισχύοντας ουσιωδώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και την κερδοφορία της. Η Εταιρεία έχ ει μετασχηματίσει το χαρτοφυλάκιό της από μια κατακερματισμένη βάση μικρότερων ακινήτων σε μια θεσμικού χαρακτήρα επενδυτική πλατφόρμα. Η μέση αξία ανά ακίνητο αυξήθηκε από περίπου €2,5 εκατ. το 2017 σε περίπου €12,5 εκατ. το 2025, ενώ πλέον περίπου το 71% του GAV αποτελείται από ακίνητα αξίας €10 εκατ. ή υψηλότερης, αντανακλώντας τη στρατηγική κλιμάκωσης της Εταιρείας. Παράλληλα, τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν από €4,6 εκατ. το 2017 σε €49,7 εκατ. το 2025, αντιστοιχώντας σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35% για την ίδια περίοδο.

Ισχυρές διαρθρωτικές προοπτικές στην αγορά : Η Ελλάδα διανύει περίοδο ισχυρής οικονομικής επέκτασης, με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ περίπου 1,5 φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο . Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια αγορά με διαρθρωτικούς περιορισμούς στην προσφορά και σημαντικές ενσωματωμένες προοπτικές ανόδου . Ειδικότερα, τα μισθώματα γραφείων υψηλών προδιαγραφών και logistics στην Ελλάδα παραμένουν , σε πραγματικούς όρους , περίπου 27% και 31% αντίστοιχα χαμηλότερα από τα επίπεδα αιχμής του 2008 . Παράλληλ α, οι αποδόσεις ακινήτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώνονται σε περίπου 140 -160 μονάδες βάσης υψηλότερα από τις αντίστοιχες των βασικών ευρωπαϊκών αγορών (γραφεία: 6,5% έναντι 5,1% / logistics: 6,8% έναντι 5,2%), ενώ το ποσοστό πληρότητας του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 98% (έναντι 89 -93% σε μεγάλες πόλεις της ΕΕ), υποστηρίζοντας ένα ελκυστικό premium απόδοσης προσαρμοσμένο στον κίνδυνο.

Σαφής μεσοπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης με πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και ανθεκτικές λειτουργικές επιδόσεις: Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία αναμένεται να διατεθούν πλήρως εντός περίπου 12 μηνών, θα συμπληρωθούν από πρόσθετα κεφάλαια μέσω δανειακής χρηματοδότησης , με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου. Η Εταιρεία στοχεύει σε ελκυστικές αποδόσεις εξαγορών, με απόδοση επί του κόστους 6,5 -7,0 % και ετήσια αύξηση μισθωμάτων 3,5 -4,0 %, υποστηρίζοντας συνεχή δημιουργία αξίας. Παράλληλα, αναμένεται να διατηρήσει ανθεκτικό λειτουργικό προφίλ, με περιθώρια προσαρμοσμένου EBITDA στο εύρος 80 -85%, καθώς και συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση, με καθαρό δείκτη δανεισμού προς αξία 40 -45%. Η αύξηση της εύλογης αξίας εκτιμάται σε 3 -4% ετησίως, αντανακλώντας τη δυναμική των μισθωμάτων. Η Εταιρεία στοχεύει επίσης στη διατήρηση ελκυστικής πολιτικής απόδοσης κεφαλαίου, με δείκτη διανομής μερισμάτων περίπου 80 % και προοδευτική αύξηση των μερισμάτων, ενώ η συνολική απόδοση για τους μετόχους (TAR) εκτιμάται σε 10 -12% ετησίως μεσοπρόθεσμα, ευθυγραμμιζόμενη με τον ιστορικό ετησιοποιημένο XIRR 11,7% που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία πενταετία .

Έμπειρη διοίκηση σε κατάλληλη συγκυρία της αγοράς : Η Εταιρεία διοικείται από έμπειρη διοικητική ομάδα με αποδεδειγμένο ιστορικό υλοποίησης στρατηγικών με μετασχηματιστικό χαρακτήρα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τη δυναμική του τρέχοντος κύκλου της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς

Η Εταιρεία προτίθεται να διενεργήσει τη Συνδυασμένη Προσφορά με στόχο:

την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και τη στήριξη της αναπτυξιακής της πορείας,

την αύξηση της διασποράς (free float),

τη βελτίωση της ρευστότητας των κοινών μετοχών της και

τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Trastor αναμένεται να διαθέτει διασπορά τουλάχιστον 15%.

Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει πρωτογενή προσφορά Νέων Μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία σήμερα κατέχει ποσοστό 98,6% της Trastor, αναμένεται να συμμετάσχει στη Συνδυασμένη Προσφορά με επένδυση τουλάχιστον €50 εκατ. (υπό την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών που ενδέχεται να απαιτηθούν για την επίτευξη διασποράς τουλάχιστ ον 15%) και να παραμείνει βασικός μέτοχος της Εταιρείας.

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων και Στρατηγική Ανάπτυξης

Η Trastor εισέρχεται στο επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς εντός περίπου 12 μηνών, μεταξύ άλλων, για: (i) τη χρηματοδότηση προσδιορισμένων εξαγορών και κεφαλαιουχικών δ απανών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που ενισχύουν την αξία, και (ii) τη στήριξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης στους τομείς των γραφείων και των ακινήτων logistics.

Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου €568 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξαγορές κατά προτεραιότητα ύψους €55,5 εκατ. στο άμεσο διάστημα, καθώς και επενδύσεις σε αναβαθμίσεις και βελτιώσεις τριών ακινήτων γραφείων υψηλώ ν προδιαγραφών στην Αθήνα. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει άμεση εισοδηματική απόδοση με μακροπρόθεσμο περιθώριο αύξησης μισθωμάτων, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές ΑΕΕΑΠ.

Συμφωνία Μη Διάθεσης ( Lock -up)

Η Εταιρεία και η Τράπεζα Πειραιώς , ως ο βασικ ός μέτοχος της Εταιρείας, προτίθενται να συνάψουν συμφωνί α μη διάθεσης για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens , υπό την επιφύλαξη συνήθ ων εξαιρέσε ων .

Ο κ. Τάσος Καζίνος , Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε με τη Συνδυασμένη Προσφορά. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αναμένεται να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη μετοχική μας βάση, να αυξήσει τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχή ς μας, να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό και την κερδοφορία μας και να μας παράσχει τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επόμενου σταδίου της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξαγορά επιλεγμένων ακινήτων γραφε ίων υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη δημιουργία μιας επενδυτικής πλατφόρμας θεσμικού χαρακτήρα, συνολικής αξίας άνω του €1 δισ. 5 Η ελληνική αγορά ακινήτων υψηλών προδιαγραφών βρίσκεται σε κομβικό σημείο του κύκλου της, προσφέροντας σημαντικά διαρθρωτικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές, όπως σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις και ταχύτερη αναμενόμενη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με τον ευρωπ αϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρώπης, ενώ η ζήτηση από μισθωτές παραμένει ισχυρή.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία μας και το αποδεδειγμένο ιστορικό δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας, μάς τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να αξιοποιήσουμε τα θετικά αυτά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Ανυπομονούμε να προσκαλέσουμε το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στο ταξίδι μας , με στόχο την καθιέρωση της Εταιρείας ως θεσμικού σημείου αναφοράς στον τομέα των ελληνικών εμπορικών ακινήτων».