Παϊρης: Μείωση τζίρου 8,3% και 5% στα EBITDA το 2025

Κατά τη χρήση 2025, ο Όμιλος Παϊρης εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2024, κατά περίπου 8,31%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε €11.201.017,17 έναντι €12.215.811,96 την προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε €2.331.101,33 από €2.547.614,95 το 2024, παρουσιάζοντας υποχώρηση 8,5%, ακολουθώντας τη μείωση του κύκλου εργασιών και επηρεαζόμενο από την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας.

Παρά τη μείωση σε έσοδα και μικτό κέρδος, η λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, χάρη στην οργανωμένη οικονομική διαχείριση και τις παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Σημαντικά θετική εξέλιξη σημείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο μειώθηκε αισθητά, ως αποτέλεσμα της πτώσης των επιτοκίων και της μείωσης του δανεισμού, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €588.188,53 έναντι €461.561,20 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 27%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €428.766,91 από €346.597,33, αυξημένα κατά περίπου 24%.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε €1.599.096,93 από €1.685.331,42, καταγράφοντας μείωση περίπου 5%.

Η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας, παρακολουθώντας παράλληλα στενά τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον.