Flexopack: Στα €11,21 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025

Ο όμιλος Flexopack παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης του 2025, με αύξηση 4,58% του κύκλου εργασιών και αύξηση EBITDA στο 25,19%.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της χρήσης 2025, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2024 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 163,768 εκατ. ευρώ, έναντι 156,593 εκατ. Ευρώ, αυξημένος κατά 4,58%, και ο εταιρικός σε 117,973 εκατ. ευρώ, έναντι 119,085 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,93%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 25,861 εκατ. ευρώ, έναντι 20,658 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,19% και σε εταιρικό επίπεδο σε 14,599 εκατ. ευρώ έναντι 17,711 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,57%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 15,375 εκατ. ευρώ, έναντι 14,063 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,33% και για την Εταιρεία σε 6,402 εκατ. ευρώ έναντι 12,715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 49,65%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 11,217 εκατ. ευρώ, έναντι 10,675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,08% και για την Εταιρεία σε 4,780 εκατ. ευρώ, έναντι 9,774 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,09%.