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CrediaBank: Στις 22 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:11 - 29 Απρ 2026

CrediaBank: Στις 22 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 29/04/2026, καλούνται οι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 260 -262, Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι, Αττική) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (εφεξής «η Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 22/05/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο KING GEORGE επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 3 , Αθήνα , είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσ εων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

6. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

7. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εγκρίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για στελέχη και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. 12. Έγκριση διανομής κερδών σε στελέχη και εργαζομένους της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων. 13. Λοιπά Θέματα – Ανακοινώσεις

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