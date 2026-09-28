Ισχυρή άνοδος για την Χαϊδεμένος: +20% ο κύκλος εργασιών και €1,44 εκατ. EBITDA

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1.του Κανονισμού του Euronext Athens καθώς και την υπ΄αρ.25 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ προχωρεί στην κάτωθι ανακοίνωση αναφορικά με το σχολιασμό των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 01 01 2026 30 06 2026.

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας διαμορφωθήκαν ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 11.221.418 έναντι € 9.314.704 σημειώνοντας αύξηση 20 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ,οφείλεται στο γεγονός ότι για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 υπήρξε αύξηση των εκτυπώσεων των πελατών.

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε € 2.576.800 έναντι € 1.449.872 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 .

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε € 1.441.756 έναντι € 406.185 για το αντίστοιχο διάστημα του 2025..

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 813.652 για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 έναντι ζημιών € (194.776) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 .

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το διάστημα 01 01 2026 30 06 2026 ανήλθαν σε κέρδη ποσού € 824.816 έναντι ζημιών € (191.587) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 .