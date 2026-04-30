Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Στα €16,77 εκατ. ο τζίρος – «Άλμα» 56,6% στα μεικτά κέρδη

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Η «Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας αύξηση στον κύκλο εργασιών και το μικτό κέρδος, αλλά σημαντική υποχώρηση στο EBITDA και διαφοροποιημένη εικόνα στα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 16.770 χιλ. ευρώ έναντι 14.107 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση 18,9%.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1.353 χιλ. ευρώ έναντι 864 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 56,6%.

Αντίθετα, το EBITDA του Ομίλου υποχώρησε στα 387 χιλ. ευρώ από 2.113 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση 81,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1.074 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 196 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 186 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 418 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.