Y/KNOT INVEST: Πτώση 65% στα έσοδα πωλήσεων το 2025

Στη χρήση 2025 η Μητρική σημείωσε μείωση των εσόδων πωλήσεων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από ναυλώσεις σκαφών αναψυχής, κατά € 172.725 ή 7,25% συγκρινόμενα με εκείνα της χρήσης 2024. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην κατά 2,32% μείωση των ναυλοσυμφώνων ανά σκάφος αναψυχής και στη μείωση εσόδου ανά ναυλοημέρα κατά 13,02%.

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση 2025 και τα συγκριτικά αυτών χρήσης 2024:

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά € 577.582 ή 38,14%, κυρίως λόγω της μείωσης εσόδων κατάρτισης φακέλων πωλήσεων σκαφών (υπηρεσία που παρέχεται προς τη Γαλλική υποθυγατρική που εμπορεύεται σκάφη αναψυχής) και τη μείωση μερισμάτων από θυγατρικές.

Αναφορικά με τα έξοδα, το κόστος πωληθέντων – που περιλαμβάνει τα έξοδα σκαφών αναψυχής – αυξήθηκε κατά € 1.721.892 ή 46,77%, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά € 226.090 ή 92,92%, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά € 449.425 ή 54,30%, τα λοιπά κέρδη/ζημίες αυξήθηκαν κατά € 551.634 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά € 258.418 ή 78,98%.

Επισημαίνεται ότι, η αύξηση του κόστους πωληθέντων οφείλεται στην ικανοποίηση αναγκών αναβάθμισης και συντήρησης του στόλου καθώς και στο γεγονός ότι σημαντικό τμήμα του κόστους πωληθέντων αποτελείται από ανελαστικά έξοδα (ασφάλιστρα, αποσβέσεις, τέλη ελλιμενισμού και φόροι σκαφών αναψυχής).

Ως συνέπεια των παραπάνω μεταβολών, οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν κατά € 3.747.205, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024, ενώ οι ζημίες μετά φόρων κατά € 4.008.971. Να σημειωθεί πως το φορολογητέο αντικείμενο της εταιρείας παρουσιάζει κέρδος και κατά συνέπεια προκύπτει φόρος.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης μειώθηκαν από ζημίες € 1.416.921 το 2024 σε ζημίες € 2.429.377 το 2025.

Κατά την κλειόμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία προέβη σε στρατηγική αλλαγή της λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την επιμέτρηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της. Η μετάβαση στο μοντέλο της αναπροσαρμογής επηρέασε τα κονδύλια του ισολογισμού, με την αξία των ακινήτων να αναπροσαρμόζεται στα τρέχοντα επίπεδα. Η λογιστική αυτή αναπροσαρμογή συνοδεύτηκε από την ανάλογη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.

Τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων, φόρων και αποσβέσεων της Μητρικής ανεστράφησαν από κέρδη € 549.578 σε ζημίες € 3.033.654.

Κατά τη χρήση 2025 τα έσοδα πωλήσεων του Ομίλου μειώθηκαν κατά € 26.691.573 ή 65,24% συγκρινόμενα με εκείνα της χρήσης 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων νεότευκτων σκαφών αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από την γαλλική υποθυγατρική Sarl Vent Portant, λόγω της διεθνούς συγκυρίας.

Οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 2.631.094 ή 131,61%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων σκαφών αναψυχής αποτελείται – όπως προαναφέρθηκε – από ανελαστικά έξοδα. Συνεπώς, η μείωση του συνόλου των εξόδων (μεταβλητών και σταθερών) των σκαφών αναψυχής ήταν μικρότερη της μείωσης των εσόδων από εκτελεσμένα ναυλοσύμφωνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διευρυμένων ζημιών από την ναύλωση των ιδιόκτητων και μισθωμένων σκαφών αναψυχής.

Οι ζημιές μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 3.105.545 ή 144,17%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2024. Να σημειωθεί πως στον Όμιλο, πέρα από τη Μητρική που αναλύθηκε παραπάνω, προκύπτει φόρος και λόγω κερδοφορίας θυγατρικών.

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής μειώθηκαν ελαφρώς κατά € 13.741 ή 0,64% συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος της χρήσης 2024.

Tα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών εσόδων - εξόδων, φόρων και αποσβέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν από ζημίες € 69.138 σε ζημίες € 2.037.067.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης του Ομίλου μειώθηκαν από ζημίες € 2.154.011 το 2024 σε ζημίες € 2.260.867 το 2025.

Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την 31/12/2025 και τα συγκριτικά αυτών χρήσης 2024:

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα ακόλουθα:

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Μητρικής την 31/12/2025 αυξήθηκαν συγκρινόμενες με εκείνες της 31/12/2024, λόγω της ανάληψης νέων δανείων ύψους € 15.500.224, ενώ οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν σε € 1.591.942.

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Μητρικής την 31/12/2025 μειώθηκαν κατά € 244.135 ή 22,73% συγκρινόμενες με εκείνες της 31/12/2024.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31/12/2025 αυξήθηκαν κατά € 13.868.273 συγκρινόμενες με εκείνες της 31/12/2024, λόγω της προαναφερθείσας ανάληψης νέων δανείων από τη Μητρική εταιρεία, ενώ οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν σε € 1.799.565.

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του Ομίλου την 31/12/2025 αυξήθηκαν κατά € 8.175.013 συγκρινόμενες με εκείνες της 31/12/2024, κυρίως λόγω της απόκτησης ενός πλοίου ξηρού φορτίου (Bulker) μέσω της θυγατρικής K/BULKERS INC., αρχικής αξίας υποχρέωσης € 8.788.725.

Η καθαρή θέση της Μητρικής μειώθηκε την 31/12/2025 εν συγκρίσει με την αντίστοιχη την 31/12/2024 κατά € 2.429.377 ή 21,16%, ενώ αυτή του Ομίλου κατά € 1.355.794 ή 23,65%.

Σε συνέχεια των εκτιμήσεων της Διοίκησης κατά την προηγούμενη χρήση και επωφελούμενος από τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς το ελληνικό αξιόχρεο, ο Όμιλος προχώρησε εντός του 2026 σε επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κύριος σκοπός του Ομίλου υπό τη νέα Διοίκηση είναι η ισορροπημένη ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών — εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, μετόχων και της ευρύτερης κοινωνίας. Μέσα από υπεύθυνες πρακτικές και τη συνεχή δημιουργία αξίας, ο Όμιλος μετεξελίσσει τις πολιτικές που δρομολογήθηκαν το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το 2026 θέτει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

1.Τομέας Σκαφών Αναψυχής:

Αξιολόγηση & Γεωγραφική Ανακατανομή: Αξιολόγηση του δικτύου σημείων εξυπηρέτησης με αυστηρά κριτήρια κόστους-οφέλους. Η στρατηγική περιλαμβάνει τη γεωγραφική ανακατανομή του στόλου (ιδιόκτητων και μισθωμένων σκαφών) σε περιοχές υψηλής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας του μέσα από ένα δυναμικό πρόγραμμα ανανέωσης.

Πλαίσιο Ποιότητας & Προβολής: Ενδυνάμωση των εσόδων μέσω της συστηματικότερης μέτρησης της ικανοποίησης των ναυλωτών και της βελτιστοποίησης του μίγματος προβολής και προώθησης των υπηρεσιών μας.

Λειτουργική Εξυγίανση: Ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιοργάνωσης των ενοποιούμενων εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών τους επιδόσεων. Παράλληλα, ενδυναμώνεται ο ελεγκτικός ρόλος της μητρικής διοίκησης για τη διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης των θυγατρικών με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, θέτοντας τις βάσεις για τη σταδιακή επιστροφή τους σε τροχιά κερδοφορίας.

2. Τομέας Τουριστικών Λιμένων (Μαρίνες)

Ανάπτυξη Υποδομών: Ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου μέσω της διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών για την αναβάθμιση ή επέκταση των υφιστάμενων υποδομών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας προς τους χρήστες.

3. Τομέας Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Εμπορική Εκμετάλλευση: Βέλτιστη διαχείριση του πλοίου ξηρού φορτίου M/V FEDERICA και στρατηγική αξιολόγηση των διεθνών τάσεων για πιθανή περαιτέρω επέκταση στον κλάδο, αξιοποιώντας την ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση του Ομίλου.

Η άντληση αυτών των κεφαλαίων, η οποία υλοποιήθηκε μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου το 2026, επιβεβαιώνει την ορθότητα του νέου επιχειρηματικού πλάνου λειτουργίας του Ομίλου και παρέχει την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για την υποστήριξη των στρατηγικών του στόχων και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή αυστηρής πιστωτικής πολιτικής, στη βελτίωση των διαύλων ενδοεταιρικής πληροφόρησης και στην τόνωση της κουλτούρας καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι η οικονομική επιτυχία συμβαδίζει με το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.