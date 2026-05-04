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ΕΛΒΕ: Αύξηση πωλήσεων κατά 10,34% και κερδών το 2025
Ανακοινώσεις
16:34 - 04 Μάι 2026

ΕΛΒΕ: Αύξηση πωλήσεων κατά 10,34% και κερδών το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε για τη χρήση 2025 θετικά οικονομικά αποτελέσματα, με αύξηση 10,34% στις πωλήσεις και σημαντική ενίσχυση των κερδών προ φόρων που ανήλθαν σε 3,94 εκατ. ευρώ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της Χρήσης 2025 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

  1. Οι πωλήσεις της Εταιρείας στη χρήση 2025 ανήλθαν σε 15,66 εκατ. ευρώ, έναντι 14,20 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 1,46 εκατ. ευρώ ήτοι 10,34%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από στολές εργασίας. Οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσίασαν σημαντική αύξηση 1,83 εκατ. ευρώ ήτοι 17% και οι πωλήσεις εξωτερικού παρουσίασαν μικρή μείωση 360 χιλ. ευρώ ήτοι 7,24%.
  2. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 5,08 εκατ. ευρώ έναντι 4,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε οριακή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (32,45% και 30,97% αντίστοιχα). Η βελτίωση στο μικτό κέρδος οφείλεται σε καλύτερη διαχείριση του κόστους παραγωγής από την Εταιρεία, αλλά και στη σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.
  3. Τα συνολικά έξοδα διοίκησης & διάθεσης παρουσίασαν μια μικρή μείωση 46 χιλ. ευρώ.
  4. Τα άλλα έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση, καθώς το σχετικό κονδύλιο είχε επιβαρυνθεί την αντίστοιχη περσινή χρήση με έκτακτες απομειώσεις εξοπλισμού ύψους 1,34 εκ ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε αντικαταστάσεις (πραγματοποιηθείσες και προγραμματισμένες) φωτοβολταϊκών πλαισίων με στόχο την αύξηση της απόδοσής τους και τη συνεπαγόμενη αύξηση των εσόδων.
  5. Επίσης, στην προηγούμενη χρήση, αναγνωρίστηκε ζημία από την πώληση συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία ύψους 397 χιλ. ευρώ, η οποία δεν υφίσταται στην κλειόμενη χρήση.
  6. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έσοδα χρεογράφων, κέρδη πωλήσεων, αποτιμήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων κλπ.) παρουσίασαν συνολική μείωση 250 χιλ. ευρώ, κυρίως από τις αντίστοιχες αποτιμήσεις των χρεογράφων (αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων).
  7. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 3,94 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, κυρίως ως αποτέλεσμα των έκτακτων απομειώσεων εξοπλισμού ύψους 1,34 εκ. ευρώ και της έκτακτης ζημιάς από την πώληση συγγενής εταιρείας που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.
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