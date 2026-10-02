Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Νέα θέση στη ρωσική επιχειρηματική αγορά αναλαμβάνει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, καθώς εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της Hyperglobus, της εταιρείας που διαχειρίζεται τη ρωσική δραστηριότητα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Globus.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο 82χρονος πρώην καγκελάριος θα συμμετέχει στη διοίκηση και θα συμβάλλει στη στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης. Η Hyperglobus αποσχίστηκε το 2025 από τη γερμανική Globus Holding και, σύμφωνα με τη γερμανική εταιρεία, λειτουργεί πλέον ως νομικά και επιχειρησιακά ανεξάρτητη επιχείρηση. Τα καταστήματά της στη Ρωσία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα Globus.

Ο ιδιοκτήτης της Hyperglobus και πρώην επικεφαλής της Globus, Τόμας Μπρουχ, ανέφερε ότι η πολυετής εμπειρία του Σρέντερ στη ρωσική πολιτική και οικονομική ζωή θα ενισχύσει το εποπτικό συμβούλιο και την προσέγγιση της εταιρείας που βασίζεται στον διάλογο.

Από την πλευρά του, ο Σρέντερ υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης οικονομικών σχέσεων και επενδύσεων στη Ρωσία, ιδιαίτερα στον τομέα της επισιτιστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Η σχέση του Σρέντερ με τη Ρωσία

Ο Σρέντερ διατηρεί εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Ως καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 έως το 2005, υποστήριξε την ανάπτυξη ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ανέλαβε θέσεις σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στη Rosneft, ενώ συνδέθηκε και με τα έργα των αγωγών Nord Stream.

Η νέα του θέση στη Hyperglobus ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ρωσίας να θέσει υπό προσωρινή κρατική διαχείριση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της γερμανικής Metro. Η εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο εντάσεων στις οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας με δυτικές επιχειρήσεις.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Σρέντερ βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη κριτική στη Γερμανία για τη συνέχιση των σχέσεών του με τη Ρωσία. Την ίδια χρονιά αποχώρησε από τη Rosneft, ενώ η γερμανική Βουλή αποφάσισε να περιορίσει τα προνόμια που συνδέονταν με το πρώην αξίωμά του, μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε γραφείο και προσωπικό που χρηματοδοτούνταν από το κράτος.