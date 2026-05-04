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Austriacard: Διάθεση 448.799 ιδίων μετοχών σε στελέχη της εταιρείας
Ανακοινώσεις
23:10 - 04 Μάι 2026

Austriacard: Διάθεση 448.799 ιδίων μετοχών σε στελέχη της εταιρείας

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρίας της 22 Απριλίου 2026, με την επιφύλαξη της έγκρισης του εποπτικού συμβουλίου που αναμένεται να λάβει χώρα στις 6 Μαΐου 2026, η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (στο εξής η «Εταιρία») θα μεταβιβάσει τις συνολικά 448.799 ίδιες μετοχές της στα ακόλουθα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρίας και σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας σε (μερική) εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Share Option Program που εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2023:

Εμμανουήλ Κόντος (Πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, 170.971 μετοχές), Jon Neeraas (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών Χωρών και Αμερικής, 170.971 μετοχές) και Markus Kirchmayr (Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, 85.485 μετοχές).

Επιπλέον, 21.372 μετοχές πρόκειται να μεταβιβαστούν σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας.

Η μεταβίβαση στηρίζεται στην εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε με απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025, τις σχετικές αποφάσεις του συμβουλίου διοίκησης της 22 Απριλίου 2026, την επικείμενη απόφαση του εποπτικού συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 6 Μαΐου 2026 και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου της 22 Απριλίου 2026 σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1b του Αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG) σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παρ. 4 του AktG σε συνδυασμό με το άρθρο 159 παρ. 2 σημείο 3 τελευταία πρόταση του AktG και το άρθρο 119 παρ. 9 του Αυστριακού νόμου περί Χρηματιστηρίου 2018 (BörseG 2018).

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 (VeröffentlichungsV 2018) σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 9 του Αυστριακού νόμου περί Χρηματιστηρίου 2018 (BörseG 2018), η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Ημερομηνία της (εξουσιοδότησης) απόφασης της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1b του Αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (AktG): 24 Ιουνίου 2025.

2. Ημερομηνία και τρόπος δημοσίευσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης: 24 Ιουνίου 2025, ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 119 παρ. 9 του Αυστριακού νόμου περί Χρηματιστηρίου 2018 και στο ATHEX (σήμερα Euronext Athens) σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.(14) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://www.austriacard.com/agm > AGM 2025).

3.Έναρξη και πιθανή διάρκεια της μεταβίβασης: Η μεταβίβαση των μετοχών στο πλαίσιο του Share Option Program της 30 Ιουνίου 2023 θα λάβει χώρα στις 7 Μαΐου 2026 ή σε κοντινή ημερομηνία.

4. Κατηγορία μετοχών: ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας χωρίς ονομαστική αξία.

5. Ποσότητα (αριθμός) μετοχών και ποσοστό μεταβιβαζόμενων μετοχών σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο: 448.799 ίδιες μετοχές της Εταιρίας (ανώνυμες, χωρίς ονομαστική αξία), που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

6. Μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή ανά μετοχή: Δεν υφίσταται τίμημα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Share Option Program της 30ής Ιουνίου 2023 η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται δωρεάν.

7. Τρόπος και σκοπός της μεταβίβασης των ιδίων μετοχών: Εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) σε (μερική) εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρίας στο πλαίσιο του Share Option Program που εγκρίθηκε από το εποπτικό συμβούλιο της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2023 προς τρία μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρίας και ένα ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας

8. Συνέπειες της πώλησης των μετοχών σε σχέση με το ότι είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών: καμία

9. Αριθμός και κατανομή των μετοχών προς υπαλλήλους, στελέχη και μέλη των οργάνων της Εταιρίας ή των θυγατρικών της: Εμμανουήλ Κόντος (Πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, 170.971 μετοχές), Jon Neeraas (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δυτικής Ευρώπης, Ηνωμένου Βασιλείου, Σκανδιναβικών Χωρών και Αμερικής, 170.971 μετοχές) και Markus Kirchmayr (Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου, 85.485 μετοχές). Επιπλέον, 21.372 μετοχές πρόκειται να μεταβιβαστούν σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της Εταιρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 22:51
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