ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Νέες αγορές ιδίων μετοχών

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε σε διαδοχικές αγορές:
Στις 4 Μαΐου απέκτησε 700 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 14,2886 ευρώ και συνολική αξία 10.002 ευρώ.
Στις 5 Μαΐου αγόρασε 8.100 μετοχές με μέση τιμή 14,4161 ευρώ και συνολική αξία 116.770,12 ευρώ.
Στις 6 Μαΐου απέκτησε 9.200 μετοχές με μέση τιμή 14,5859 ευρώ και συνολική αξία 134.190,62 ευρώ.
Στις 7 Μαΐου αγόρασε 5.159 μετοχές με μέση τιμή 14,6864 ευρώ και συνολική αξία 75.767,28 ευρώ.
Στις 8 Μαΐου προχώρησε σε αγορά 8.500 μετοχών με μέση τιμή 14,8022 ευρώ και συνολική αξία 125.818,68 ευρώ.
Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 467.446 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,73% του μετοχικού της κεφαλαίου.