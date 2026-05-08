ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Νέες αγορές ιδίων μετοχών

Η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε αγορές ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20/04/2026 και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε σε διαδοχικές αγορές:

Στις 4 Μαΐου απέκτησε 700 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 14,2886 ευρώ και συνολική αξία 10.002 ευρώ.

Στις 5 Μαΐου αγόρασε 8.100 μετοχές με μέση τιμή 14,4161 ευρώ και συνολική αξία 116.770,12 ευρώ.

Στις 6 Μαΐου απέκτησε 9.200 μετοχές με μέση τιμή 14,5859 ευρώ και συνολική αξία 134.190,62 ευρώ.

Στις 7 Μαΐου αγόρασε 5.159 μετοχές με μέση τιμή 14,6864 ευρώ και συνολική αξία 75.767,28 ευρώ.

Στις 8 Μαΐου προχώρησε σε αγορά 8.500 μετοχών με μέση τιμή 14,8022 ευρώ και συνολική αξία 125.818,68 ευρώ.

Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 467.446 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,73% του μετοχικού της κεφαλαίου.