Λάμψα: Δάνειο €19,5 εκατ. από την ΕΤΕ για την επέκταση του Elatos Resort

Η εταιρεία ελληνικών ξενοδοχείων Λάμψα γνωστοποίησε ότι η 100% θυγατρική της, η Έλατος, προχώρησε την Τρίτη στην υπογραφή σύμβασης χρεολυτικού δανείου με την Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 19.485.397 ευρώ και διάρκειας 15 ετών από την πρώτη εκταμίευση. Το δάνειο προορίζεται για την κάλυψη μέρους του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους της σχεδιαζόμενης επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “Elatos Resort & Health Club”, που βρίσκεται στην περιοχή Ίταμος της Κοινότητας Επταλόφου, στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού της Φωκίδας.

Η Λάμψα συμμετέχει στη σύμβαση ως εγγυήτρια υπέρ της θυγατρικής της Έλατος, διασφαλίζοντας πλήρως την τράπεζα για κάθε απαίτηση που απορρέει από τη δανειακή σύμβαση έως την οριστική αποπληρωμή της, τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τους τόκους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις. Η εγγύηση καλύπτει επίσης πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις ή παρατάσεις του δανείου και ισχύει χωρίς την ανάγκη πρόσθετης συναίνεσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εγγυητική υποχρέωση της Λάμψα την καθιστά συνυπεύθυνη και εξομοιώνεται με αυτοφειλέτρια έναντι της τράπεζας, με πλήρη παραίτηση από βασικές νομικές ενστάσεις και δικαιώματα αναγωγής απέναντι στη θυγατρική. Η κάλυψη επεκτείνεται σε κάθε πιθανή απαίτηση, ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή άλλων νομικών αιτιών.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η παροχή της εγγύησης εξυπηρετεί άμεσα το εταιρικό της συμφέρον, καθώς η Έλατος ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο και η επένδυση συνδέεται με κοινά επιχειρηματικά σχέδια και αναπτυξιακούς στόχους. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν απαιτήθηκε ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, λόγω της πλήρους θυγατρικής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών.