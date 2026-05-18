Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ
15:57 - 18 Μάι 2026

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία») στις 15 Μαΐου 2026, αναφορικά με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ»), οι μέτοχοι της Εταιρίας ενέκριναν τη διανομή τελικού μερίσματος σε μετρητά, μικτού ποσού €0,50 ανά συνήθη μετοχή της Εταιρίας (οι «Συνήθεις Μετοχές») σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (το «Μέρισμα»).

Σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0,20 ανά συνήθη μετοχή, που καταβλήθηκε ήδη τον Οκτώβριο του 2025, το συνολικό μέρισμα από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε €0,70 ανά συνήθη μετοχή ή €305 εκατ., αυξημένο κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση. Το συνολικό μέρισμα αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής του Συγκροτήματος για το 2025, και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρισμα, τόσο ως προς το συνολικό ποσό όσο και ως προς το ποσοστό διανομής, από την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων το 2022.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης του Μερίσματος θα είναι η Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων θα είναι η Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (η «Ημερομηνία Αρχείου»). Η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Το Μέρισμα θα καταβληθεί σε όλους τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου (η «Καταβολή Μερίσματος»). Ο τρόπος με τον οποίο οι μέτοχοι θα λάβουν το Μέρισμά τους εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο κατέχουν τις Συνήθεις Μετοχές τους, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω:

  • Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών έμμεσα μέσω παραστατικών δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») (οι «Κάτοχοι ΠΔ»), η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς σε λογαριασμό τους στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μέσω επιταγής που θα σταλεί στη διεύθυνση του Κατόχου ΠΔ που είναι καταχωρημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ (το «ΚΑΜ») κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Για τους Κατόχους ΠΔ που κατέχουν τα δικαιώματά τους μέσω συμμετεχόντων στο σύστημα άυλων τίτλων που διαχειρίζεται το ΚΑΜ (οι «Συμμετέχοντες ΚΑΜ»), η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του Συμμετέχοντα ΚΑΜ, μετά την καταβολή του σχετικού ποσού από την Εταιρία στο ΚΑΜ. Η Εταιρία θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Μερίσματος στους Κατόχους ΠΔ.

  • Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών έμμεσα στην εταιρία Euronext Securities Athens A.E. (η «Euronext Securities Athens») και οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens Holdings A.E. (οι «Μέτοχοι Euronext Securities Athens»), η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των συμμετεχόντων τους στο σύστημα άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens (οι «Συμμετέχοντες Euronext Securities Athens»), μετά την καταβολή του μικτού ποσού του Μερίσματος από το Euronext Securities Athens στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα Euronext Securities Athens.

Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Μερίσματος στους Μετόχους Euronext Securities Athens.

  • Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών έμμεσα μέσω του συστήματος της Euroclear Bank (το «Σύστημα Euroclear») ως Παραστατικά Δικαιώματα CREST που εκδίδονται στο CREST («Κάτοχοι CREST»), η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στον σχετικό λογαριασμό του συμμετέχοντά τους στο CREST στο Σύστημα Euroclear. Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Μερίσματος στους Κατόχους CREST.
  • Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear, εξαιρουμένων των Κατόχων CREST, η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό του αντίστοιχου συμμετέχοντά τους στην Euroclear Bank στο Σύστημα Euroclear (ο «Συμμετέχων EB»). Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Μερίσματος στους Συμμετέχοντες EB.
  • Για τα πρόσωπα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών υπό τη μορφή λογιστικής εγγραφής απευθείας στο μητρώο μελών της Εταιρίας (οι «Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι»), η Καταβολή Μερίσματος θα πραγματοποιείται στους Εγγεγραμμένους Μετόχους με τη μορφή επιταγής ή παραστατικού πληρωμής (warrant) που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς απευθείας. Η MUFG Corporate Markets Trustees (Nominees) Limited θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Μερίσματος στους Εγγεγραμμένους Μετόχους.
