Premia: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €100 εκατ. στις 24 Ιουνίου

Στην πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ προχωρά η Premia Properties, με τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών την 19η Ιουνίου 2026 και ημερομηνία καταβολής των σχετικών ποσών την 24η Ιουνίου.

Οι ομολογιούχοι θα λάβουν το σύνολο της ονομαστικής αξίας των τίτλων τους, τους δεδουλευμένους τόκους έως την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης, καθώς και πρόσθετη αποζημίωση που αντιστοιχεί σε μελλοντικούς τόκους, με το συνολικό ποσό ανά ομολογία να διαμορφώνεται σε 1.014,16 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 11 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσής της για την πρόωρη εξόφληση, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000 που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 10 Ιουνίου 2026 (το «ΚΟΔ» και το «Πρόγραμμα ΚΟΔ», αντίστοιχα), ότι ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 100.000 ομολογιών του ΚΟΔ (οι «Ομολογίες») στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, ορίζεται η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων πληρωμής είναι η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν:

(i) το συνολικό ποσό του κεφαλαίου/ονομαστική αξία που προεξοφλείται, ήτοι, ποσό 1.000 ευρώ ανά Ομολογία,

(ii) το ποσό των οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 11,5888888889 ευρώ ανά Ομολογία και έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, ήτοι, συνολικά 1.158.888,88889 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών, και

(iii) πρόσθετο ποσό ίσο με τους επιπλέον αναλογούντες τόκους που θα ήταν πληρωτέοι εάν η πρόωρη εξόφληση γινόταν κατά την λήξη της ένατης (9ης) ημερομηνίας εκτοκισμού (αντί της ημερομηνίας πρόωρης εξόφλησης), ήτοι, ποσό 2,5666666667 ευρώ ανά Ομολογία και συνολικά 256.666,66667 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών.

Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι των ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι») θα λάβουν συνολικά ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (Euronext Securities Athens) την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντές τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους καταβολές ποσών.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας της Euronext Securities Athens,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς,

η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται i) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την Euronext Securities Athens. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση (ήτοι για τα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2031). Μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.