Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

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H TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») κατόπιν της από 05.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αναφορικά με τη διανομή μερίσματος χρήσης 2025 καθώς και της από 05.06.2026 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Το υπόλοιπο τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος για την χρήση 2025 – λαμβάνοντας υπόψη και τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού €7.873.582,73 – ανέρχεται σε €7.954.029,46. Δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέχει 182.572 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε δικαιούνται καταβολής μερίσματος, το τελικό υπόλοιπο προς διανομή καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,0654284879.

Υπενθυμίζεται ότι:

• Από την Πέμπτη 18.06.2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).

• Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η “Euronext Securities Athens» την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 (record date).

• Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «EUROBANK Α.Ε.», μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της