Σενάρια για αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της Attica Group

Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Attica Group» ή «Εταιρία») ανακοίνωσε ότι έλαβε από τον βασικό της μέτοχο «Strix Holdings L.P.», στον οποίο διαβίβασε την σχετική επιστολή, την ακόλουθη ενημέρωση:

«Εξετάζουμε διάφορα σενάρια και βρισκόμαστε σε προκαταρκτικές συζητήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή μας στην Εταιρεία, χωρίς να έχει υπογραφεί καμία δεσμευτική συμφωνία συναλλαγής ούτε να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για να προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα υλοποιηθεί, ούτε ως προς τους όρους ούτε ως προς τον χρόνο υλοποίησής της. Σε περίπτωση που ανακύψει γεγονός γνωστοποιητέο κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού MAR και/ή τον νόμο 3556/2007, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.»

Η Εταιρία θα προβαίνει αμέσως μόλις ενημερώνεται σε δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.