Metlen: Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών €600 εκατ. έως το 2031

Η Metlen Energy and Metals plc ξεκινά ένα Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών για την αγορά κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία, συνολικής αξίας έως 600.000.000 ευρώ. Το Πρόγραμμα θα αρχίσει στις 23 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν και θα ανανεώνονται οι σχετικές εγκρίσεις των μετόχων σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει το Πρόγραμμα σε επιμέρους φάσεις και έχει συνάψει ανεξάρτητες, μη διακριτικές συμφωνίες με τις εταιρείες Citigroup Global Markets Limited («Citi») και Piraeus Securities S.A. («Πειραιώς»). Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, έχει δώσει αμετάκλητες εντολές ώστε να πραγματοποιούνται αγορές μετοχών της Εταιρείας (με τη μέθοδο riskless principal) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange) και στο Euronext Athens, αντίστοιχα.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εξουσιοδοτήσεις των μετόχων για αγορά ιδίων μετοχών, οι οποίες εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 21ης Μαΐου 2026 («ΕΓΣ 2026»). Σύμφωνα με αυτές τις εξουσιοδοτήσεις, ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρεία πριν από τη λήξη τους ανέρχεται σε 14.302.298 μετοχές.

Οι αγορές θα διενεργούνται ανεξάρτητα από την Εταιρεία και χωρίς να επηρεάζονται από αυτήν (συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών, και των αγορών που τυχόν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια περιόδων απαγόρευσης συναλλαγών – closed periods).

Η Εταιρεία αναμένει να ζητά την ανανέωση της σχετικής εξουσιοδότησης για επαναγορά μετοχών στις επόμενες Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.