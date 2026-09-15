Μυτιληναίος στους Financial Times: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την κούρσα για το γάλλιο

Συνέντευξη στους Financial Times και τη δημοσιογράφο Camilla Hodgson παραχώρησε ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, εστιάζοντας στη δυνατότητα της METLEN να καλύψει με την παραγωγή της το σύνολο της σημερινής ευρωπαϊκής ζήτησης σε γάλλιο, αλλά και στο παράδοξο της Ευρώπης που, ενώ επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες, δεν έχει ακόμη δημιουργήσει τη ζήτηση και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για να απορροφήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρίσκεται το γάλλιο, όπου η METLEN σχεδιάζει ετήσια παραγωγή έως 50 τόνων, ποσότητα που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο της σημερινής ευρωπαϊκής ζήτησης. Η αρχική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει από το επόμενο έτος, ενώ το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της METLEN βρίσκεται στο ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, το οποίο διαμορφώνεται σήμερα κάτω από τα 300 δολάρια ανά κιλό, έναντι ευρωπαϊκής τιμής άνω των 3.000 δολαρίων ανά κιλό (όπως φαίνεται και στο γράφημα που δημοσίευσαν οι FT με πηγή το Fast Markets). Παράλληλα, στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω μείωση του κόστους στα 100 δολάρια ανά κιλό, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της ακόμη και σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της κινεζικής προσφοράς και πτώσης των τιμών.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα, δεν έχει ακόμη δημιουργήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς χρηματοδότησης, ζήτησης και μακροπρόθεσμων εμπορικών δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή παραγωγή να παραμείνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως επισημαίνει, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προτιμούν σε σημαντικό βαθμό το φθηνότερο κινεζικό προϊόν, την ώρα που οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κινούνται πιο αποφασιστικά για την ασφάλεια των δικών τους εφοδιαστικών αλυσίδων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ελλείψει οργανωμένης ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεθνής αγορά εμφανίζεται ήδη πιο έτοιμη να απορροφήσει την παραγωγή της METLEN. Περίπου το 25% της σχεδιαζόμενης παραγωγής έχει ήδη πωληθεί σε αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, ενώ εξετάζονται ακόμη δύο πιθανές συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης.

Σύμφωνα με τους FT, το γάλλιο αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρώτη ύλη, με κρίσιμες εφαρμογές σε ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφόρους, ραντάρ και αμυντικά συστήματα. Η περίπτωση της METLEN αναδεικνύει έτσι μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση: η Ευρώπη διαθέτει τη δυνατότητα ανταγωνιστικής παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσει τις συνθήκες, μέσω σταθερής ζήτησης, χρηματοδότησης και μακροπρόθεσμων εμπορικών δεσμεύσεων, ώστε αυτή η παραγωγή να μεταφραστεί σε πραγματική στρατηγική αυτονομία.