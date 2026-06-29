Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Η «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η «Πρόταση») προς την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ») για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. A.E.», 100% έμμεσων θυγατρικών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (οι «Εταιρείες-Στόχοι»).

Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την Πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων.

Η «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η «THALIS E.S. Α.Ε.» δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η Πρόταση υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, καθώς και της σύναψης οριστικής συμφωνίας. Κατόπιν της υποβολής της Πρότασης, η Εταιρεία και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη που δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλος Aktor»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με προχωρημένες συζητήσεις για τον δεύτερο ελληνικό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Ελλάδα (FSRU), η Εταιρεία επισημαίνει ότι, δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Euronext Athens.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.